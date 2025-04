'Guerra' dei marchi tra Comune e Rai: ma quello del 'Festival della Musica Italiana' è stato già registrato

Non potrà essere registrato dal Comune di Sanremo il marchio ‘Festival della Musica Italiana’, che l’Amministrazione matuziana sta tentando di far suo, nell’ambito della cosiddetta ‘guerra dei marchi’ intavolata in questi giorni tra palazzo Bellevue e la Rai, anche in chiave futura e visto che ha maggio ci sono due appuntamenti importanti per le prossime kermesse canore.

Il marchio, infatti, è stato registrato nel marzo scorso da Vincenzo Russolillo, titolare della ‘Gruppo Eventi’, società organizzatrice di moltissime manifestazioni tra le quali anche ‘Casa Sanremo’ e ‘Tra palco e città’ in occasione del Festival. Il logo e la registrazione del marchio sono stati depositati al Ministero dello Sviluppo Economico e, quindi, se vorrà farlo suo il comune dovrà forzatamente passare da chi lo ha registrato.

Se questa fine di aprile si presenta ‘calda’ in proiezione Festival, chissà cosa potrà accadere a maggio quando sono attese le manifestazioni di interesse per l’organizzazione della kermesse canora (19 maggio) e la sentenza definitiva del Consiglio di Stato (il 22). Per ora uno dei marchi sui quali esiste la contesa tra Sanremo e la Rai e di qualcuno altro. Staremo a vedere.