Ventimiglia: il DOC Riviera dei Fiori ha acceso i sogni di oltre cento piccoli Riders (foto)

Ventimiglia via Aprosio, una giornata straordinaria, che rimarrà scolpita nel cuore di tanti giovani appassionati: si è conclusa con un SUCCESSO Clamoroso la prima edizione di 'Junior Bikers - Dream Experience', organizzato dal DOC Riviera dei Fiori Ventimiglia - DUCATI Official Club, con il fondamentale supporto del Moto Club BMS di Sanremo e dello Staff del progetto 'Guido bene, guido sicuro!'.



Oltre 100 bambini tra i 6 ed i 12 anni hanno realizzato il sogno di salire in sella, vivendo da veri protagonisti la magia del motociclismo. Un tripudio di emozioni e sorrisi, che hanno risuonato nel cuore della Riviera dei Fiori, trasformando per un giorno Ventimiglia nella capitale della passione a due ruote! Durante la giornata, i giovani bikers si sono cimentati in prove pratiche di guida, sempre all’insegna della sicurezza con i tecnici FMI, capitanati da Livio Bellone, nel pieno rispetto rispetto delle regole e della consapevolezza. Non solo tecnica, ma anche cuore, bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, che hanno partecipato con tantissimo entusiasmo a questa importante iniziativa volta ad educarli al mondo del motociclismo in totale sicurezza, hanno potuto cimentarsi in mini corsi dedicati e divertirsi tra esposizioni di modelli Ducati, Pitbike, Minigp e Balance elettriche, vivendo da protagonisti una giornata ricca di emozioni. Il progetto Guido bene, guido sicuro, ha l’obiettivo di promuovere nei giovani l’importanza della guida sicura e responsabile, attraverso attività pratiche e formative.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al prezioso supporto di tanti partner locali tra cui Geppy' Bistrot, Garage 84, Laboratorio Orafo e Gioielleria Isnardi, Allianz Assicurazioni e Modellismo Marily. Ospite d'onore della manifestazione, il pilota ed istruttore DUCATI Dario MARCHETTI.

“Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato da bambini e famiglie - ha dichiarato il presidente del DOC Riviera dei Fiori Carlo De Angeli -. Per essere la prima edizione, è stato un vero successo, che ci dà grande carica per i futuri appuntamenti" ringraziando tutti i ragazzi del club che hanno partecipato con esposizione delle loro moto e del loro supporto durante l'evento. Il Junior Bikers – Dream Experience si conferma così un evento vincente, capace di unire divertimento, passione per il motociclismo e attenzione alla sicurezza.