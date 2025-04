Alcune famiglie che risiedono in una palazzina di via Privata Serenella a Sanremo sono state evacuate, ieri sera, per una fuga di gas che aveva sprigionato un forte odore in tutta la zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno provveduto a far uscire di casa i residenti a scopo precauzionale. I tecnici dell’Italgas stanno lavorando da stanotte per capire con precisione da dove arriva la fuga di gas e quindi procedere alla riparazione.