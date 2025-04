Speciale weekend: cosa fare e cosa vedere questo fine settimana nella Riviera dei Fiori

La provincia di Imperia si prepara a un fine settimana vivace e variegato, offrendo un ventaglio di opportunità per tutti i gusti. Tra mercatini, visite guidate, eventi culturali e celebrazioni, ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.



La giornata odierna si apre all'insegna della scoperta e del gusto. Ad Imperia, gli appassionati di oggetti d'altri tempi potranno curiosare tra i banchi di ImperiAntiquaria, la mostra mercato dell'antiquariato che animerà via Bonfante, piazza Bianchi e via San Giovanni per tutta la giornata (8.30-18.00). In contemporanea, la Galleria degli Orti ospiterà il Mercatino degli Orti, un'occasione imperdibile per acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele profumato, olio extra vergine d'oliva, zafferano pregiato, frutta e verdura biologica, e le inebrianti essenze di lavanda (8.30-18.00).

Rimanendo in tema di mercatini e fiere domani Bordighera si vestirà dei vivaci colori della primavera per ospitare l'attesissima fiera promozionale 'Primavera Bordigotta'.

Dalle 8.00 alle 19.00 la città delle palme sarà animata per tutta la giornata con i negozi, bar e ristoranti aperti lungo le principali vie del centro, chiuse al traffico veicolare, con l’aggiunta della grande fiera degli ambulanti selezionati con prodotti di qualità, affiancati da hobbysti con prodotti di artigianato locale. L'area della manifestazione sarà animata durante tutto l’arco della giornata dal ‘Teatro dei mille colori’ che regalerà sorrisi e divertimento per i più piccoli con le sue peculiari animazioni che caratterizzano la loro attività.

Come da tradizione nel corso della mattinata di domenica l’evento sarà animato musicalmente dalla presenza della Orchestra Filarmonica Giovanile città di Ventimiglia del maestro Franco Cocco. Nei pressi dei giardini del Park Hotel Bordighera Confesercenti installerà, per tutto l’arco della giornata domenicale, giochi gonfiabili per i più piccoli.

Un'occasione perfetta per trascorrere una domenica in famiglia, passeggiando tra bancarelle colorate, godendosi l'aria di festa e magari scoprendo qualche angolo nascosto della città delle palme.

Il Principato di Seborga ospiterà domani la gioiosa ‘Festa di Primavera’. L'evento, che si svolgerà tra le caratteristiche vie e le piazzette del borgo, promette una giornata all'insegna della tradizione, dell'allegria e della celebrazione del risveglio della natura.

La giornata sarà animata da una ‘vivace fiera’ dove artigiani locali esporranno le loro creazioni, i produttori del territorio offriranno le loro eccellenze enogastronomiche e non mancheranno bancarelle con fiori, piante e tutto ciò che richiama la bellezza della stagione primaverile.

I festeggiamenti, che prenderanno il via con il tradizionale sparo del cannone di benvenuto, saranno arricchiti da musica e intrattenimento per tutte le età. Gruppi folkloristici locali allieteranno la giornata con balli e canti tradizionali, mentre non mancheranno attività pensate per i più piccoli. Sarà possibile visitare il Palazzo del Principe, ammirare la Chiesa Parrocchiale di San Bernardo e perdersi tra i suggestivi vicoli del borgo, respirando un'aria di altri tempi.

San Lorenzo al Mare si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti della natura, del benessere e delle tradizioni locali. Oggi, sabato 26 aprile, e domani, domenica 27 aprile, la manifestazione 'Natura & Benessere' animerà le vie del paese, trasformandolo in un vero e proprio percorso esperienziale dedicato al vivere sano e alla scoperta del territorio.

Dopo l'anteprima di ieri, venerdì 25 aprile, con incontri dedicati al benessere fisico e alla presentazione di guide sulle erbe spontanee, il fine settimana entra nel vivo con un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

La giornata odierna si aprirà all'insegna della cultura con la presentazione del libro ‘Storie di Alta Via’ a cura di Marco Ferrando. Nel pomeriggio, l'atmosfera si farà più leggera e festosa con il concerto del trio jazz manouche ‘Django 47’, che allieterà il borgo con le sue vibranti melodie. La serata si concluderà con uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Le carte di Angiolina’ a cura del Teatro dell'Albero, un evento speciale organizzato dal Rotary Club Imperia (ingresso a pagamento).

Domani, domenica 27 aprile, l'attenzione si sposterà nuovamente sulla scoperta delle ricchezze naturali del territorio. Il professor Marco Alberti presenterà il suo libro ‘Flora e vegetazione della Liguria’, accompagnato da proiezioni. A seguire, il professor Enzo Barnabà condurrà il pubblico attraverso le emozioni del suo ‘Il sentiero della speranza’.

Durante entrambe le giornate, il cuore di San Lorenzo al Mare ospiterà una mostra mercato con stand dedicati all'artigianato ecologico, ai prodotti biologici e alle eccellenze del territorio. Sarà un'occasione unica per immergersi nei profumi e nei sapori autentici della Liguria, scoprire antichi mestieri e acquistare prodotti naturali e sostenibili.

Dolceacqua, borgo medievale incastonato nella Val Nervia, questo fine settimana sarà teatro dell’edizione 2025 di ‘Carugi In Fiore’. Quest'anno, la manifestazione floreale che da sempre colora vicoli e piazzette, si immerge nel sommo poema dantesco, trasformando il paese nel suggestivo ‘Giardino della Divina Commedia – un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i Fiori’.

Oggi e domani, i visitatori avranno l'opportunità di passeggiare tra i caratteristici ‘carugi’ del centro storico, ammirando installazioni floreali uniche nel loro genere. Artisti e appassionati di floricoltura daranno vita a quadri viventi che rievocano le atmosfere cupe dell'Inferno, le speranze di redenzione del Purgatorio e la luminosa beatitudine del Paradiso, utilizzando una sorprendente varietà di fiori, piante e materiali naturali.

L'evento sarà arricchito da numerose iniziative collaterali pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Sono previsti laboratori creativi per bambini e adulti, mostre a tema, degustazioni di prodotti tipici locali, accompagnamento musicale e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi del borgo e della sua storia.

Quest’oggi, oltre alla possibilità di immergersi nel ‘giardino dantesco’ a partire dalle ore 10.00, il centro storico sarà animato dal Mercatino del Biologico, dell'Artigianato e dell'Antiquariato in piazza Mauro e piazza Garibaldi. Domani, domenica 27 aprile, la magia dei fiori continuerà ad avvolgere Dolceacqua, regalando un'ultima giornata per ammirare la creatività degli allestimenti e partecipare alle iniziative in programma.



Alcuni consigli culturali e di spettacolo.



Questo weekend Sanremo diventa il palcoscenico del Festival della Parola Reloaded, un evento culturale che esplora la parola in tutte le sue forme: dalla letteratura alla musica, dal teatro alla riflessione civile. Dopo dieci edizioni di successo a Chiavari e Genova, l’evento approda nella Città dei Fiori, portando con sé un ricco programma di incontri, spettacoli e presentazioni.​ Alle ore 16, al Club Tenco, l'attrice Simona Garbarino presenta Il taccuino delle molte me (Edizioni Ronzani), un'opera che esplora le molteplici sfaccettature dell'identità femminile.​ Alle ore 21, al Teatro del Casinò, il giornalista Beppe Severgnini riceve il Premio Ambasciatore della Parola 2025 e presenta il suo libro Socrate, Agata e il futuro.​

Domani alle ore 11, nel suggestivo cimitero monumentale, andrà in scena ‘Just like a woman’, spettacolo di e con Chiara Buratti, dedicato a figure femminili straordinarie come Isa Barzizza, Maryam Mirzakhani, Pannonica de Koenigswarter e Suzanne Lenglen. La giornata conclusiva prevede inoltre una maratona di letture e incontri con autori, tra cui la presentazione del libro ‘A Thousand Miles Away’ al Forte Santa Tecla.



Questa sera alle 21.00, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà Max Angioni con il suo nuovo spettacolo comico ‘Anche meno’, una tappa attesissima del tour nazionale che sta registrando il tutto esaurito in molte città italiane.​

Conosciuto per la sua ironia brillante e surreale, Angioni torna sul palco con un one-man show che mescola monologhi e sketch, affrontando temi quotidiani come l’ansia, le aspettative e le piccole assurdità della vita moderna. Attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente, l'artista trasforma esperienze comuni in esilaranti riflessioni, offrendo al pubblico una serata di risate e leggerezza.​ Per chi desidera trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della comicità intelligente, l'appuntamento con Max Angioni è imperdibile.

Un evento speciale all'insegna della grande musica e della solidarietà è quello proposto questa sera alle 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia: Alberto Fortis sarà protagonista di un concerto live esclusivo a sostegno della Spes, la storica associazione ventimigliese. L'appuntamento, fissato promette una serata emozionante e coinvolgente, all'insegna dei successi di uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano.

Fortis, con la sua inconfondibile voce e il suo talento poliedrico, ripercorrerà sul palco del Teatro Comunale i brani che hanno segnato la sua lunga e brillante carriera. Da ‘Settembre’ a ‘Voglio un Re’, passando per ‘La Sedia di Lillà’ e ‘Milano e Vincenzo’, il pubblico avrà l'opportunità di cantare e rivivere le emozioni di canzoni che sono diventate vere e proprie pietre miliari della musica d'autore italiana.

Ma l'evento assume un significato ancora più profondo grazie al suo nobile scopo: sostenere le attività della Spes Ventimiglia. L'associazione, da anni impegnata nella promozione della vera integrazione sociale di persone diversamente abili, potrà beneficiare del ricavato della serata per continuare a portare avanti i suoi importanti progetti.



Concludiamo con due interessanti notizie di sport da vivere all’aria aperta: una a carattere benefico e una rivolta ai più piccoli.

Cala del Forte a Ventimiglia si trasformerà in un vivace palcoscenico per l'evento 'Infinite VENTImiglia - Passeggia, Corri, Divertiti'. Questa attesissima manifestazione promette una giornata dinamica e coinvolgente, unendo l'amore per lo sport all'aria aperta con la bellezza del nuovo porto turistico e del litorale ventimigliese. Dalle 9.30 di oggi e domani, su iniziativa del Lions Club Ventimiglia e con la disponibilità di Cala del Forte, degli sponsor della manifestazione e con il patrocinio della città di Ventimiglia, sarà possibile portare a termine un progetto per aiutare la Spes della città di confine, una associazione Onlus che si impegna a favore di una integrazione sociale per le persone diversamente abili e gestisce due centri diurni, una casa famiglia e propone servizi ed attività che favoriscono l'impiego dei ragazzi in attività produttive.

I partecipanti devono solo fare una passeggiata nell'area verde, tra i fiori, del porto di Ventimiglia. Camminare in relax e senza pagare nulla e gli sponsor pagano per chi partecipa, aiutando la Spes.



Sempre la città di confine domani accoglierà i piccoli appassionati di motori con il ‘Junior Bikers – Dream Experience’ trasformandosi nella capitale delle due ruote in formato mini grazie all’evento ‘interamente gratuito’ organizzato dal DOC Riviera dei Fiori – Ducati Official Club, in collaborazione con BMS. L’iniziativa è pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del motociclismo in totale sicurezza e divertimento. La giornata sarà dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, con attività gestite da ben 3 Istruttori Federali FMI con a capo Livio Bellone, volte a far vivere loro l’emozione di salire su mezzi a due ruote, appositamente realizzati, sensibilizzarli alla futura guida in strada ‘responsabile’, far conoscere loro da vicino le regole e la cultura delle due ruote in modo educativo con il principale fine della sicurezza in strada. L’evento si svolgerà in Via Aprosio con due sessioni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Un’occasione unica non solo per i piccoli piloti in erba, ma anche per le famiglie che vogliono trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della passione e della sicurezza stradale. I giovani partecipanti riceveranno un gadget di partecipazione.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo