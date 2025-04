Vallecrosia: domenica prossima al via le iscrizioni per l'Estate Ragazzi 2025 all'Oratorio Don Bosco

L'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia ha aperto le iscrizioni per l'Estate Ragazzi 2025. Dal 16 giugno al 14 agosto, l'Oratorio Don Bosco si trasformerà in un vero e proprio villaggio estivo, pronto ad accogliere bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Due periodi pensati per offrire il massimo del divertimento e dell'animazione: dal 16 giugno al 25 luglio e dal 28 luglio al 14 agosto.

E' previsto un programma ricco e variegato che spazierà tra laboratori artistici per liberare la creatività, attività sportive per tenersi in forma divertendosi, e laboratori civici per imparare l'importanza della comunità. Sono previste emozionanti gite, rinfrescanti giornate al mare, tantissimi giochi di gruppo e, soprattutto, una dose infinita di divertimento garantito dallo staff animatori dell'Oratorio Don Bosco.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente domenica prossima e, quest'anno, per semplificare la procedura saranno prevalentemente online tramite il pratico link.