Calcio, Torneo delle Regioni. L'Under 19 della Liguria viene ripresa dalla Calabria, qualificazione appesa a un filo

Non è arrivata la vittoria sperata per la Liguria nella seconda giornata del Torneo delle Regioni, categoria Under 19.

Il pareggio con la Calabria porta un punticino dopo la sconfitta di ieri contro la Puglia, un bottino esiguo a poche ore dall'ultima gara in programma domani contro il Molise.

Per la cronaca l'undici di mister Chiappucci ha trovato il vantaggio al 18' con Consoli, venendo ripreso, dopo un penalty parato da Massabò a inizio ripresa Costanzo, dalla marcatura di Squillace a otto minuti dalla fine.









UNDER 19

CR LIGURIA - CR CALABRIA 1-1

RETI: 18' Consoli (L); 37'st Squillace (C).



CR LIGURIA: Massabò, Camara, Carnemolla (39'st Fossati), Cavallero, Cigliutti, Consoli (35'st Zunino), Guardone, Macelloni, Pedaci, Sani (28'st Menacho), Virtuosi.

A DISPOSIZIONE: Grenna, Breschi, Caffi, Cauteruccio, Lingua, Trucchi.

ALLENATORE: G. Chiappucci.



CR CALABRIA: Pagliuso, Guerrisi (11'st Lucia), Raso (19'st Battaglia), Gonzalez, Falbo, Stefano, Costanzo (30'st Zagari), Calabrò, Puccio (5' Etuss), Squillace, Parafioriti.

A DISPOSIZIONE: Druetto, Sicoli, Scarcella, Caputo, Meskar.

ALLENATORE: G. Nocera.



NOTE: al 14'st Massabò (Liguria) para un rigore a Costanzo