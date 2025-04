Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 8 a domenica 13 aprile 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 8 APRILE

SANREMO

16.30. Conversazione tenuta da Faris La Cola su ‘Il mondo delle bandiere e le bandiere del mondo. I tricolori italiano e francese’. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.). Federazione Operaia di Sanremo in Via Corradi, ingresso libero

16.30. Per i ‘Martedì Letterari, il prof. Vittorio Coletti, premio 'Semeria' alla Carriera, presenta l’opera 'Figure della crisi due' (Il Canneto editore). Letture scelte con gli attori del Teatro dell’Albero. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori’, presentazione del libro ‘De Bello Pucciniano’ del compositore e maestro Marco Reghezza. Modera il maestro Roberto Musacco (docente di pianoforte del Liceo Musicale Cassini) e con la partecipazione della maestra Anna Maddalena (docente di canto del Liceo Musicale Cassini) e di alcune talentuose cantanti dell’istituto. Intermezzi musicali a cura della pianista Luisa Repola e del soprano Gabriella Carioli. Sala ‘La Fenice’ di Villa Nobel (prenotazioni a questo link)



IMPERIA



10.30. Musical ‘Esopo Opera Rock’ di Sergio Maifredi (spettacolo per la scuola primaria). In scena Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Carla Peirolero e Mariella Speranza circondati dai circa trenta alunni delle classi elementari delle Scuole della Città di Imperia, preparati dal laboratorio tenuto dall’autore delle musiche Bruno Coli. Teatro Cavour

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)

MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: 1° e 2° turno (16 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)

20.00. ‘Passeport’: spettacolo teatrale con Christopher Bayemi, Patrick Blandin, Jean-Louis Garçon, Kevin Razy, Fayçal Safi, Manda Touré et Ysmahane Yaqini. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



15.00. Festival de Magie: Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Luoghi vari, fino al 12 aprile (il programma)



MERCOLEDI’ 9 APRILE



IMPERIA



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806



20.00. Proiezione film ‘In The Mood For Love’ di Wong Kar-wai con Tony Chiu-Leung, Magie Cheung, Rebecca Pan, Lai Chen, Li Gong (Cina 2000). Evento nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. 'Cuisine cannoise en fête', Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l'autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



18.30. Proiezione del film ‘L’Età giusta’ di Alessio Di Cosimo con Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti, Giuliana Lojodice, Giuseppe Pambieri, Alessandro Bertoncini e Iole Mazzone. A cura dell’Associazione La Dante Monaco. Théâtre des Variétés (più info)

MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: 2° e 3° turno (17 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)

NICE



15.00. Festival de Magie: Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Luoghi vari, fino al 12 aprile (il programma)





GIOVEDI’ 10 APRILE

SANREMO



16.00. Per il ciclo ‘Pillole di salute’, il Direttore S.C. Malattie Infettive ASL 1 Imperiese Giovanni Cenderello, parla di antibiotici, spiegando quello che occorre sapere per farne un uso corretto. Sala punto d’incontro Coop, con ingresso adiacente a quello del supermercato di Corso Matuzia, ingresso libero e gratuito



20.30. Per ‘Jazz Nights’, ‘An Evening in Rio’: musica live degli ‘Um a Zero Trio’ con la cantante brasiliana Valbilene Coutinho. Rêve bistrot dell'Europa Palace



VENTIMIGLIA



20.30. Convegno ‘Empowerment Mega Trend ShoW2’ sulla tematica ‘Il futuro tra Intelligenza Artificiale e Umana’ con relatori Luigi Minuto (UniGe), Pier Greco (Liguria Digitale), Marco Cornacchia (Cala del Forte), Michele Boella (Nemea), Fabio Magrassi (Stam e Esa Italy), G. Piero Biamino (Genova Smart City) e Alessandro Amicone (Oft Italia). Teatro Comunale

BORDIGHERA

17.00-18.30. Incontro ‘Pro e contro dei nuovi dispositivi tecnologici’ rivolto ai genitori di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni condotto dalla Dott.ssa Giulia Garrone. Psicologa-Psicoterapeuta e dal personale educativo della Cooperativa Sociale Jobel Locali siti a Ventimiglia Alta in Via al Capo 8a



21.00. Per ‘Sguardi sul Mondo’, incontro con il dottor Roberto Ravera, psicologo e psicoterapeuta, fondatore e direttore scientifico del ‘Ravera Children Rehabilitation Centre’ in Sierra Leone, e Giacomo Rossetto, volontario impegnato sul campo, che porta la sua testimonianza diretta sull’incontro con una realtà dura ma capace di generare speranza. Evento a cura dell'associazione Bordighera Bene Comune. Cinema Olimpia, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.00. Passeggiata sul tratto dell'Alta via tra Camporosso e Dolceacqua accompagnati dalla guida Sonia Zanella. A cura del CAI Sezione di Sanremo. Ritrovo al parcheggio di Camporosso (inizio paese, Via Piave), info e prenotazioni al 3470886774 (più info)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. 'Cuisine cannoise en fête', Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l'autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: 3° turno (12 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)

19.15. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2024 (5ª edizione): cena di gala con lo chef dell'Hôtel de Paris Dominique Lory e Pierre Gagnaire, chef pluristellato, eletto nel 2015 dai suoi colleghi come ‘il più grande chef stellato del mondo’. Le Grill à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (info e prenotazioni a questo link)

20.30. Giovedì Live Session con Lidiop al Grimaldi Forum Monaco (più info)



VENERDI’ 11 APRILE



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00-17.00. ‘Recruiting Day - I lavoratori incontrano le aziende’: in concomitanza con l’inaugurazione dei nuovi locali ci sarà la possibilità, per chi sta cercando lavoro, di sostenere colloqui di selezione direttamente con i referenti di alcune delle aziende di spicco del territorio, appartenenti a diversi settori produttivi. Centro per l’Impiego in Via Martiri della Libertà 5, ingresso rampa 2° piano (mercato annonario), info 010 2893663



16.00. Per l’Unitrè, Walter Vacchino presenta ‘Dentro la scatola magica: viaggio tra passato, presente e futuro nella storia del palco più famoso, quello del teatro Ariston di Sanremo. Sala degli specchi del Comune



18.00. ‘Concerto e sinfonia per l'arciduca Rodolfo: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson con Andrea Molteni al Pianoforte. In programma musiche di Beethoven. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)

21.00. ‘Raffaella! Omaggio in danza a Raffaella Carrà’: ballerini e performer portano in scena un tributo danzato a Raffaella Carrà, icona della televisione e della musica italiana. Un viaggio tra le sue canzoni più celebri, la sua energia contagiosa e il suo stile inconfondibile. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



21.15. Per la rassegna ‘Lukètmi’, Matthias Martelli in ‘Mistero Buffo’ di Dario Fo e Franca Rame. Teatro de Lo Spazio Vuoto (più info)

VENTIMIGLIA



18.00. Incontro pubblico con l’autore de ‘I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno’ con Davide Avolio, giovane scrittore e influencer con quasi 500mila follower su Instagram e una presenza attiva sui social media. Firma copie al termine. Teatro Comunale, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. 'Cuisine cannoise en fête', Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l'autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: ¼ di Finalen(8 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)



NICE



15.00. Festival de Magie: Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Luoghi vari, fino al 12 aprile (il programma)



20.00. Irish Celtic: spettacolo di musica celtica ‘Il Sentiero delle Leggende’. Salle des Princes - Grimaldi Forum Monaco (più info)



SABATO 12 APRILE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00. Partenza per Asti della Coppa Milano-Sanremo - XVI Rievocazione di Auto Storiche. Centro cittadino (più info)



10.00-13.00. ‘Il ginocchio artrosico: un approccio multidisciplinare’: attraverso gli interventi di ortopedici, fisioterapisti, radiologi e nutrizionisti, saranno analizzati i diversi aspetti legati all’artrosi del ginocchio. A cura di Confartigianato. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info 389 9588821 (più info)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (19ª edizione): segnale di avviso regata Sanremo – Marina di San Lorenzo. Arrivo a Marina degli Aregai. Ore 19.30 ‘Cena con Musica’ presso l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo (più info)

16.30. Marzia Taruffi presenta il suo nuovo libro ‘Il Destino del Primo figlio’ (Maria Pacini Fazzi editore). Conduce la docente del Liceo Cassini prof.ssa Stefania Sandra. Letture scelte dall’attrice del Teatro dell’Albero Loredana De Flaviis. Palazzo Roverizio in via Escoffier, ingresso libero



17.00. ‘Musica e Pace’: concerto d’organo tenuto da Tiziana Zunino con brani di Vivaldi, Haendel, Haydn, Padre Davide da Bergamo e Franck. Lettura di brani (di discorsi di premi Nobel per la Pace) affidati a Francesco La Sacra. Presenta il presidente della Fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’ Alberto Guglielmi Manzoni. Evento benefico a favore di ALFaPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo. Chiesa luterana in corso Garibaldi

17.00. Per la Rassegna 2025 ‘Ricordando gli 80 anni della Liberazione - Storia, Territorio, Letteratura a cura di Daniela Cassini, anteprima del libro di narrativa di Graziella Belli ‘I Campi di Patate fanno le Onde, Storie di amicizia e guerra’ (Fusta Editore). Teatro della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



IMPERIA



10.30. Cerimonia ufficiale di apertura della ciclabile di Imperia. Ritrovo con bici sulla pista ciclabile all’altezza del nuovo parcheggio per autobus turistici

10.30. ‘Famiglia si fa’: presentazione nuovo progetto dedicato alle famiglie pensato per sostenerle in tutte le fasi del loro percorso, dalla gravidanza ai primi anni di vita dei bambini coinvolgendo ostetriche, pedagogiste, psicologhe, ginecologhe, pediatre, educatrici e psicomotriciste, insieme ad associazioni ed enti locali. Sede Arci, Viale Matteotti 41 (più info)



11.00. ‘Occhio agli occhi’: Talk show sulle maculopatie tra i rappresentanti della comunità scientifica, delle associazioni pazienti, e dei massimi responsabili della gestione dei servizi sanitari del territorio aperto alla cittadinanza con la partecipazione dell’Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo settore della Regione Liguria, Massimo Nicolò. Sala convegni della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero



21.15. ‘Se mi odi è perché esisto’: spettacolo teatrale di e con Giancarlo Mariottini e Alessia Magrì del Teatro dell'Ortica di Genova. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni su watsapp o sms al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



18.00. Conferenza pubblica dal titolo ‘Le regioni polari, sentinelle del cambiamento climatico’ con relatrice Sara Catella, guida polare certificata PTGA (Polar Tourism Guides Association) per l'Antartide e l'Artico, docente e divulgatrice sui temi del cambiamento climatico e della geoingegneria, nonché co-fondatrice del progetto Polar Horizon. Cala del Forte, ingresso libero fino a esaurimento posti, info +39 0184 33109

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: corso di guida Mountain Bike - Livello intermedio con Istruttore F.C.I, a cura di Supernatural. Info, prenotazioni e prezzi stefano.scialli@super-natural.it

10.30-17.30. Corso di meditoscrittura tenuto dalla scrittrice e writer coach Silvia Montemurro con parte del ricavato devoluto all'associazione Spes Auser Aps. A cura dell'associazione culturale 'Il Festival delle ragazze’. Hotel Parigi, anche domani

15.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: Passeggiata culturale ‘Alla scoperta di Bordighera’ a cura di Simona Gibertini. Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 338 5722833



OSPEDALETTI

21.00. Per la Rassegna ‘La Luna sul Mare’, ‘La Luna Piena e le stelle di Primavera’: appuntamento per scoprire una luminosissima Luna in fase Piena. Pista ciclabile, partecipazione ad offerta libera. prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



TAGGIA ARMA



9.30-14.00. ‘Tarta Day’: giornata alla scoperta delle tartarughe marine con ‘Tarta Yoga’ + laboratori di biologia marina per i bimbi + ‘Chiacchiere in riva al mare’ con gli esperti della Capitaneria di Sanremo + mostra fotografica + gara a premi ‘Costruzione tartarughe con la sabbia’. Evento a cura di Comune e associazione Delfini di Ponente. Piazza Tiziano Chierotti



DIANO MARINA



15.00 & 16.00. World Folklore Festival (7ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per ‘L’Albero in… prosa’ (22ª edizione), spettacolo teatrale ‘Le due Regine’ (Elizabeth & Mary in the Box) di Roberto Russo con Gianni De Feo (Elizabeth Tudor) e Bruno Petrosino (Mary Stuart). Musiche originali eseguite dal vivo Andrea Causapruna. Regia Gianni De Feo (16 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info 333 7679409 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. 1ª edizione del San Bartolomeo Enduro in modalità cronometro con 3 prove speciali, 16 km, 750m D+/–. Partenza e arrivo in Piazza Santa Maria sul lungomare San Bartolomeo (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637

PIEVE DI TECO



21.00. ‘La Passione di Maria’: spettacolo teatrale di e con Giorgia Brusco per la regia di Eugenio Ripepi. Teatro Tommaso Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. 'Cuisine cannoise en fête' (ultimo giorno), Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l'autentica e tradizionale cucina di Cannes (i dettagli a questo link)



MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: ½ di Finale (4 match). Primo Doppio (h 11) + Primo Singolo (h 13.30) + Secondo Singolo (h 15.30) + Secondo Doppio. Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)

NICE



15.00. Festival de Magie: ultimo giorno del Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Luoghi vari, fino al 12 aprile (il programma)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.00. Concerto del duo jazz Lamine Cissokho & Olivier Hutman (25 euro). Trinquette Jazz Club, Port de la Darse (più info)





DOMENICA 13 APRILE

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo - Gran Galà dell'operetta’, ‘Divina in Blue-il Paradiso’: concerto con Alessandro Collina al Pianoforte e letture a cura Giannino Balbis. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni: 339 2663150 (più info)

21.00. ‘We Wonder’: il trombettista Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. Teatro dell’opera del Casinò, ingresso gratuito previa prenotazione (link attivo dalle 10 del mattino sino all 20 di sera del giorno stesso del concerto)

VALLECROSIA

17.00. Per la 19ª edizione rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, ‘La Gentil Musica’ con brani di celebri compositrici. Sala Natta del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA

9.30-14.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’. E-Bike: escursione in strada Bordighera - Montecarlo - Bordighera, a cura di Discover Riviera. Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637

10.00-13.00. Corso di meditoscrittura tenuto dalla scrittrice e writer coach Silvia Montemurro con parte del ricavato devoluto all'associazione Spes Auser Aps. A cura dell'associazione culturale 'Il Festival delle ragazze’. Hotel Parigi



SANTO STEFANO AL MARE

10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (19ª edizione): segnale di avviso regata Marina degli Aregai – Boa a San Lorenzo – Boa a Capo dell’Arma. Arrivo a Marina degli Aregai per la cerimonia di premiazione presso Aregai Marina Hotel & Residence (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. 1ª edizione del San Bartolomeo Enduro in modalità cronometro con 3 prove speciali, circa 27 km, 1000m D+/–. Partenza e arrivo in Piazza Santa Maria sul lungomare San Bartolomeo (più info)



ENTROTERRA

CASTELLARO



9.00. Trofeo Gianni Cozzi con formula 18 buche stableford hcp3 categorie; saranno premiati i primi 2 giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady ed il primo senior. Castellaro Golf Club, info e prenotazioni 0184 482641



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

12.00. Rolex Monte-Carlo Masters, ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: Finale del Doppio h 12.00 + Finale del Singolo Non prima delle ore 15.00. Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Nicholas Collon con Lucas & Arthur Jussen, pianoforti. In programma musiche di Debussy, Poulenc, Bartók. Auditorium Rainier III (più info)





