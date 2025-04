Sanremo Pirde, lo sportello d'ascolto Noi4You aderisce all'evento

Sabato 5 aprile, a Sanremo, si terrà il primo Pride della stagione in Italia: una giornata di festa e commemorazione, ricca di eventi, che invita alla riflessione sui diritti e sulla libertà. Come scritto sui profili social dell’evento “Viviamo in un’epoca in cui la comunità LGBTQIA+ è sempre più sotto assedio […].

"Il Sanremo Pride, dicono i membri dello sportello di ascolto Noi4You che aderiscono alla manifestazione, è un momento per alzare la voce e difendere la nostra libertà. Non possiamo permettere che l’odio prenda il sopravvento. Restiamo uniti, fieri e determinati perché l’uguaglianza non si chiede: si conquista. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza a una comunità, garantiscono visibilità laddove persistono tabù e pregiudizi, tutelano il “diritto di esistere” di tutti, e incentivano il progresso verso una società maggiormente egualitaria ed inclusiva. Lo sportello di ascolto contro la violenza dell’associazione “Noi4You” sostiene la manifestazione e i suoi obiettivi, auspicando a un domani libero da ogni forma di violenza e diseguaglianza. A fare da portavoce e a supporto dell’organizzazione, durante la manifestazione saranno presenti alcune volontarie dello sportello. Vi aspettiamo alla parata di sabato pomeriggio, per creare un’unica voce, che possa essere un inno alla non violenza".