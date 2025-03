Sanremo: questo pomeriggio, incontro dal titolo ‘L'uomo - lord Horatio Nelson - chi comanda il mare guida la storia’ a cura di Gianni Manuguerra

Questo pomeriggio alle ore 16.00, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, nell’ambito degli appuntamenti dell’Unitrè, è in programma l’incontro dal titolo ‘L'uomo - lord Horatio Nelson - chi comanda il mare guida la storia’ a cura di Gianni Manuguerra.

L’eroe britannico per antonomasia non poteva che essere un marinaio. Horatio Nelson si è presentato all’appuntamento nel posto giusto ed al momento giusto. Ha contribuito più di ogni altro in epoca moderna alla formazione della ‘britishness’, il carattere britannico così segnato dalla insularità. Quando, trionfando e morendo nella battaglia di Trafalgar, Horatio Nelson divenne una stella perenne del Regno Unito, un uomo senza un braccio, senza un occhio, quasi cieco dall’altro, a 47 anni quasi del tutto senza denti, con pochi soldi, con qualche macchia sull’onore, eppure capace di trasformarsi in un mito, di farsi amare da un’intera nazione. E forse anche da lady Emma Hamilton, anche se non lo sappiamo con certezza. Una biografia che è un grande racconto di marineria e di come il dominio del Mare possa dare il dominio sulla terra.

Giovanni Manuguerra - cultore e narratore del Mare. Consigliere nazionale della Sta Italia, scuola di vela e navigazione dello Yacht Club Italiano e della Marina Militare Italiana. Console del Mare di Sanremo, organizza corsi di biologia marina e letteratura del Mare nelle scuole Medie. Per molti anni aiuto istruttore di vela alla ‘Vela d’Oc’ di Nini Sanna a Sanremo. Velista e regatante propone incontri, conferenze e cinema del Mare al circolo Yacht Club Sanremo. Consigliere della Famija Sanremasca, del Panathlon Sanremo, promotore del ‘Plogging’, fa parte degli ‘Amici del Museo Navale di Imperia’, tiene conferenze alla Unitre Sanremo ed ultimamente opera come ‘autista Lilt’.