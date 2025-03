Sanremo: rubano 70mila euro di borse di grandi griffes da un negozio di via Carli, subito arrestati dai Carabinieri (Foto)

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato questa mattina un cittadino rumeno identificato come uno dei responsabili di una spaccata e del furto di numerose borse di pregiate marche avvenuto la scorsa notte in una nota boutique di via Carli nella città dei fiori.

Nell’ambito della stessa attività sono stati inoltre denunciati in stato di libertà altri due complici italiani, rispettivamente di 34 e 41 anni. I tre indagati, dopo aver forzato la porta d’ingresso, nel corso della notte si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, sottraendo ben quarantuno borse di pregiate griffe e due paia di scarpe, il tutto per un valore stimato di circa 70.000 euro. Gli immediati accertamenti investigativi hanno permesso di individuare il rifugio della banda, situato in un B&B della città e dopo un servizio di osservazione di alcune ore presso la struttura, i militari sono intervenuti fermando i responsabili e recuperando l’intera refurtiva che è stata poi restituita al legittimo proprietario.

Lo straniero è stato portato in carcere mentre i due complici italiani hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal comune di Sanremo per un periodo di tre anni. Tutti e tre dovranno rispondere del reato di furto aggravato e danneggiamento in concorso, reati per i quali rischiano dai due ai sei anni di reclusione.