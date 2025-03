Sanremo, serie di interventi in città: dalla pulizia strade alla sostituzione di asfalti e arredi (foto)

Hanno preso il via, da parte della squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo, le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti che si erano accumulati a bordo della strada rotabile Capo Nero, che collega Coldirodi con l’Aurelia nella zona di confine tra Sanremo e Ospedaletti.

Il maltempo degli ultimi giorni aveva infatti portato lungo la strada rami e terra che avevano intasato le cunette laterali. Gli operai hanno così effettuato una pulizia della zona, rimuovendo possibili ostacoli e occlusioni al regolare deflusso delle acque.

Parallelamente, proseguono anche le operazioni di sostituzione delle piastrelle danneggiate lungo i marciapiedi della città. L’ultimo intervento ha riguardato via Pietro Agosti, dove il piastrellato è stato rispristinato e sono stati messi in sicurezza alcuni pali della segnaletica verticale.

Incessante, inoltre ,il lavoro sui tratti di asfalto che presentano buche dovute all’usura e al tempo. Una situazione che rischia di causare pericolo per gli utenti delle strade, soprattutto per coloro che utilizzano i mezzi a due ruote. La squadra è così intervenuta in Strada Solaro e a San Lorenzo, riportando in sicurezza il manto stradale.

Infine, è stata nuovamente allestita la rotonda all’incrocio tra via Roma e corso Mombello, momentaneamente smontata, così come altre strutture di arredo urbano, in occasione della gara ciclistica Milano – Sanremo che proprio in quel tratto prevedeva il traguardo.