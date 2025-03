IC 2 Cavour: Nicole Tabacchiera brilla ancora, finale nazionale di matematica per il secondo anno consecutivo

Un traguardo straordinario per Nicole Tabacchiera, alunna dell'IC 2 Cavour di Ventimiglia della classe 2A del plesso di Roverino, che si è qualificata per il secondo anno consecutivo alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall'Università Bocconi di Milano.

La giovane campionessa ha superato con successo tre selezioni impegnative: la prima interna alla scuola e le successive due a livello provinciale, dimostrando una notevole abilità nel risolvere problemi logici e matematici. La finale nazionale si terrà sabato 10 maggio 2025 presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano, dove Nicole si confronterà con i migliori talenti matematici d'Italia.

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, la fiduciaria di plesso, Prof.ssa Stancati, e le insegnanti organizzatrici del progetto, Prof.ssa Allavena e Prof.ssa Chironi, esprimono un grande plauso a Nicole per il suo straordinario risultato, frutto di impegno e talento. Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli altri alunni semifinalisti, che hanno affrontato le diverse fasi della competizione con serietà e dedizione.

"Siamo estremamente orgogliosi di Nicole e del suo percorso", ha dichiarato la Dirigente Costanza. "La sua qualificazione per il secondo anno consecutivo è un riconoscimento delle sue eccellenti capacità e del lavoro svolto dalla nostra scuola per promuovere l'eccellenza in matematica. Auguriamo a Nicole un grande in bocca al lupo per la finale nazionale!"

La comunità scolastica dell'IC 2 Cavour è pronta a sostenere Nicole in questa importante sfida, con la certezza che saprà rappresentare al meglio la scuola e la città di Ventimiglia.