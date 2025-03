L’intervento di Trump al Digital Asset Summit provoca il crollo di BTC, mentre Bitcoin Bull continua a catturare l’attenzione

L’intervento del presidente Trump al Digital Asset Summit ha indotto una fase di forte volatilità per il mercato delle criptovalute. In particolare, gli effetti hanno colpito principalmente Bitcoin, che ha subito un rapido declino dopo aver inizialmente registrato un massimo intraday.

Di conseguenza, le aspettative del mercato, alimentate da speculazioni sui social media riguardo a possibili agevolazioni fiscali o a una dichiarazione di supporto ufficiale, sono state disattese da un discorso più cauto e privo di annunci concreti. Questo ha portato a un'immediata correzione dei prezzi, evidenziando ancora una volta la sensibilità del settore agli eventi politici.

In ogni caso, l'attenzione degli investitori si è spostata su Bitcoin Bull Token, una meme coin che celebra l’ascesa di Bitcoin e offre opportunità di guadagno attraverso airdrop di BTC. La prevendita del token ha raccolto oltre $ 3.8 milioni e l’interesse di investitori famosi, che considerano BTCBULL come una delle migliori nuove crypto del momento.

L'impatto delle dichiarazioni di Trump sul prezzo del Bitcoin

Bitcoin ha vissuto una giornata di alta volatilità il 19 marzo, raggiungendo un picco intraday di 87.453 dollari prima di subire un drastico calo, attestandosi intorno agli 84.000 dollari. In particolare, il movimento ribassista è stato innescato dall’intervento del presidente Trump al Digital Asset Summit del 20 marzo, un evento atteso con grande entusiasmo dalla comunità crypto.

Prima dell’intervento, le speculazioni sui social media avevano alimentato un clima di euforia, con ipotesi che spaziavano da agevolazioni fiscali per le criptovalute a una possibile riserva strategica di Bitcoin detenuta dal governo statunitense.

Tuttavia, il discorso di Trump si è rivelato meno impattante rispetto alle aspettative del mercato. Il presidente ha ribadito l’intenzione di non vendere i Bitcoin confiscati dal governo e ha sottolineato la necessità di una regolamentazione rapida per le stablecoin.

Nonostante una dichiarazione ambiziosa sulla volontà di fare degli Stati Uniti la capitale globale delle criptovalute, gli investitori hanno reagito negativamente alla mancanza di provvedimenti concreti, determinando un'ondata di vendite che ha spinto Bitcoin sotto la soglia degli 84.000 dollari.

Di conseguenza, gli analisti del settore hanno interpretato questa dinamica come un classico caso di "acquista la voce, vendi la notizia", una strategia comune nei mercati finanziari in cui le aspettative speculative vengono rapidamente smentite dalla realtà dei fatti.

Infatti, secondo Aksel Kibar, fondatore di Tech Charts LLC, il Bitcoin potrebbe subire una correzione fino al livello dei 73.700 dollari.

Tuttavia, altri esperti ritengono che la traiettoria del Bitcoin rimanga solida nel medio termine, supportata da fattori macroeconomici come le decisioni della Federal Reserve in materia di politica monetaria.

In effetti, la pubblicazione dei verbali del FOMC e le dichiarazioni di Jerome Powell hanno suggerito un possibile rallentamento del quantitative tightening e la prospettiva di due tagli dei tassi di interesse nel 2025. Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha interpretato questi segnali come un possibile stop alla contrazione monetaria a partire dal 1° aprile, un elemento che potrebbe favorire una ripresa del Bitcoin nei prossimi mesi.

Intanto, un segnale positivo per Bitcoin è emerso dal premio di acquisto su Coinbase, un indicatore chiave che suggerisce un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali statunitensi. Questo elemento potrebbe contribuire a stabilizzare il prezzo e a fornire un supporto al trend rialzista, nonostante le incertezze legate alle dichiarazioni politiche e alle fluttuazioni di mercato.

Bitcoin Bull Token e il nuovo interesse per le meme coin

Mentre Bitcoin affronta un periodo di forte volatilità, un’altra criptovaluta ha attirato l’attenzione degli investitori: Bitcoin Bull.

Questa meme coin si presenta come un omaggio alla crescita esponenziale di Bitcoin e punta a coinvolgere la comunità crypto attraverso meccanismi di incentivazione come gli airdrop di BTC.

Quindi, il progetto si distingue per la sua capacità di combinare l’elemento speculativo delle meme coin con una strategia di ricompensa diretta ai suoi possessori.

Di conseguenza, gli analisti ritengono che Bitcoin Bull possa beneficiare di un ciclo rialzista previsto per Bitcoin nel 2025.

Non a caso, la prevendita di BTC Bull ha suscitato un forte interesse, raccogliendo quasi $4 milioni, segnale di un entusiasmo diffuso tra gli appassionati del settore. Tuttavia, il progetto ha coinvolto anche diversi influencer del mondo crypto, che hanno proposto delle recensioni ottimistiche sul futuro di BTCBULL.

Come anticipato in precedenza, il progetto prevede la distribuzione di airdrop di BTC ai possessori, incentivando l’acquisto e la detenzione nel lungo termine. In particolare, gli utenti possono partecipare collegando il proprio wallet Best Wallet, una piattaforma che permette di ricevere BTC man mano che il prezzo della criptovaluta aumenta.

Quindi, diversamente da altri progetti puramente speculativi, BTCBULL offre un modello che premia la fedeltà degli investitori con ricompense tangibili, creando un ecosistema più sostenibile rispetto ad altre criptovalute simili.

Pertanto, mentre Bitcoin continua a essere il punto di riferimento del mercato nonostante il crollo, token innovativi come Bitcoin Bull dimostrano come il settore crypto sia in continua evoluzione, con nuove opportunità per chi cerca alternative ai tradizionali asset digitali.

