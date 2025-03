Sanremo: perde il controllo dello scooter in piazza Eroi, 45enne trasportata in ospedale (Foto)

Lieve incidente stradale, questa mattina intorno alle 11 in piazza Eroi Sanremesi nella città dei fiori. Per cause ancora in via d’accertamento una donna ha perso il controllo del proprio scooter ed è finita a terra.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali e, secondo una prima ricostruzione sarebbe da addebitare ad una asperità dell’asfalto. La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde che l’ha portata in ospedale in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito rallentamenti mentre ora la Polizia Municipale cercherà di capire cosa sia realmente accaduto.