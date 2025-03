Moda: tre capi di tendenza per la primavera 2025 da avere in armadio

Righe, pois, fantasie floreali, colori pastello, tessuti leggeri, capi morbidi sono grandi classici per il guardaroba primaverile: quando le temperature cominciano ad alzarsi serve infatti un abbigliamento comodo, traspirante, che non faccia soffrire il caldo più del dovuto e che richiami anche visivamente il mood colorato e vivace della stagione. Cosa sarà, però, davvero di tendenza questa primavera? Abbiamo scovato tra le nuove proposte abbigliamento Tensione In i capi più alla moda per la stagione che viene.

La gonna lunga in suede è un must di questa primavera

Il camoscio è un tessuto perfetto quando le temperature cominciano a farsi più alte ma, soprattutto la sera, non sono ancora quelle torride dell’estate. Un must per la primavera 2025 sarà, così, la gonna di suede. Sono tanti i fashion brand che l’hanno portata sulle passerelle reinterpretando lunghezze, linee, finiture con l’obiettivo di creare un capo iconico ma attuale, glam quanto basta ma senza rinunciare alla comodità. La proposta che fin qui sembra convincere di più le fashioniste è quella di una gonna lunga con spacco, nella tradizionale tinta marrone, da abbinare con una camicia di jeans e sneaker colorate.

Il più versatile tra i capi di tendenza per la primavera 2025 è il jeans con risvolto

Spulciando tra le nuove collezioni di Blackout e altri e-commerce di moda non è difficile accorgersi, del resto, che questa primavera non passerà di moda lo stile comfy che tanto ha spopolato dal post-pandemia: nessuno sembra veramente disposto, infatti, a rinunciare alla comodità di capi informali e che fino a qualche tempo fa sarebbero stati bollati come sportivi anche in ufficio o quando si esce con le amiche. Un pezzo da avere in armadio nei prossimi mesi sarà, per esempio, il pantalone o – meglio ancora – il jeans con risvolto. Molto versatili, richiedono di fare attenzione solo alle scarpe con cui sono abbinati: sono perfetti con una sneaker dalla suola chunky, ma il vero tocco di stile è indossarli la sera con un paio di slingback a punta con tacco basso.

Il completo pantalone e gilet in un tessuto morbido come il crepet e in un colore vitaminico è tra le tendenze per la primavera 2025 ereditate dalle scorse stagioni. Lo stesso vale per il maxi blazer dal taglio maschile reso più originale da spille cartoon, impreziosito da applicazioni con pietre e strass o – perché non – da personalizzare con piccole riproduzioni proprio peluche portafortuna.

Il ritorno del muccato è il trend più inatteso di questa primavera

Dopo il ritorno dell’animalier nelle scorse stagioni, guardando alle fantasie più di tendenza per la primavera 2025 non si può notare quello del muccato. Le macchie marroni o nere su sfondo bianco stanno spopolando su gonne, pantaloni, bluse, giacche, accessori. Non ci sono regole precise per indossare la cow print – così si chiama in gergo il muccato – che i più attenti alla moda reputano del resto una fantasia versatile e che si abbina bene con tutto. Icone fashion e influencer stanno sfoggiando spesso look interamente costruiti con capi e accessori dalla fantasia muccata, dal sottogiacca alle scarpe. Se si ha paura di osare troppo, però, il consiglio è di abbinare il pantalone largo cow print con un cardigan leggero beige o marrone, il giubbotto varsity muccato con una camicia di jeans, la gonna midi in fantasia muccata con un top nero o bianco.