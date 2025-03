Ventimiglia, baracca in fiamme: vigili del fuoco in azione a Seglia San Bernardo (Foto)

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio odierno, per spegnere un incendio divampato in una baracca a Seglia San Bernardo, località di Ventimiglia.

Le fiamme hanno creato un'enorme nube di fumo nero che è stata avvistata anche da lontano.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti ma gli uomini del 115 stanno intervenendo con cautela visto che non si sa esattamente cosa contenga al suo interno la baracca situata nel Villaggio del Sole, non si esclude, infatti, la possibilità che ci possa essere anche una bombola di gas. Situazione sorvegliata anche dalla polizia locale.