Notte di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia. Gli uomini del 115 sono intervenuti per risolvere vari danni causati soprattutto dal maltempo che si è abbattuto in queste ore sul nostro territorio.

Pioggia e forte vento hanno, infatti, causato diversi allagamenti e fatto cadere alcuni alberi in particolar modo nella zona di Ponente.

I principali interventi si sono svolti a Sanremo, Ospedaletti e Vallecrosia.