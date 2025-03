Bordighera, incidente stradale: si alza in volo l'elisoccorso (Foto e video)

Si alza in volo l'elisoccorso Grifo per intervenire su un incidente stradale verificatosi in mattinata in via Generale Vincenzo Rossi a Sasso, frazione di Bordighera.

Sul posto sono giunti anche la Croce Rossa Bordighera, la Croce Azzurra Val Nervia e un'automedica Alfa3.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine, due, però, sono stati i feriti soccorsi: uno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo, l'altro, più grave, è stato elitrasportato all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso. Rallentamenti e code si sono momentaneamente creati a causa dell'incidente.