Oltre 140 atlete alla Sanremo Women, da Genova parte la versione femminile della ‘classicissima’ del ciclismo (Foto)

L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro porta i saluti di Regione Liguria alle oltre 140 atlete in gara alla Sanremo Women, la versione femminile della ‘classicissima’ del ciclismo, partita da Genova intorno alle 10:30. La gara si concluderà, dopo 160 chilometri di corsa, a Sanremo. All'evento era presente anche il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi.

“Una corsa al femminile come questa mancava in Liguria da 20 anni e abbiamo voluto fortemente riportarla nel 2025, anno in cui siamo Regione Europea dello Sport – spiega l’assessore Ferro – "La Sanremo Women è senza dubbio frutto di un bel lavoro di squadra tra gli organizzatori, Regione Liguria e i Comuni coinvolti. Una gara che si svolge interamente sul territorio ligure e attraversa tre province, percorrendo in buona parte lo stesso tracciato della gara maschile e riuscendo nella doppia missione di promuovere sullo scenario internazionale il ciclismo femminile e le nostre bellezze paesaggistiche".

"Genova raccontata attraverso le emozioni della prima edizione della Sanremo Women assume un particolare valore - dice il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - "Dopo 20 anni tutta la carica rosa delle migliori atlete mondiali ha invaso la città partendo da piazza della Vittoria, per superare la sopraelevata verso il Porto Antico, raggiungere Sestri Ponente e l’Aurelia, regalando immagini bellissime, tutto l'entusiasmo degli sportivi e dei tifosi, in clima di festa e di condivisione. Una preziosa occasione con cui lo sport unisce la storia alle bellezze naturalistiche di Genova e della Liguria davanti a tantissimi spettatori, appassionati e famiglie".