Demografia delle imprese: nella provincia di Imperia 178 imprese in più nel 2024. Tra le attività più dinamiche costruzioni e servizi

Più imprese di costruzioni e dei servizi. Meno nell’agricoltura, nel commercio e nell’industria. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro) sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese della provincia di Imperia nel 2024. Con 25.070 imprese registrate al 31 dicembre 2024, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per il nono anno consecutivo con più 178 unità. Nel 2024 si è registrato un tasso di crescita pari al +0,71%, percentuale che risulta sensibilmente cresciuta rispetto a quella dell’anno precedente (0,07%)

Segnali confortanti arrivano dal confronto dei tassi di iscrizione e di cessazione del 2024 con quelli del 2023: nel 2024 si sono registrati un tasso di iscrizione pari a +5,63% (+5,10% nel 2023) ed un tasso di cessazione pari a +4,92% (contro il +5,04% del 2023). In valori assoluti, si è passati, per quanto riguarda le iscrizioni, dalle 1.285 nuove aperture del 2023 alle 1.407 del 2024, mentre per quanto concerne le cessazioni, si è passati dalle 1.268 del 2023 alle 1.229 del 2024.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come il tasso di crescita del numero delle imprese della provincia di Imperia riferito al 2024 (+0,71%) risulti migliore sia di quello regionale (+0,21%) che di quelli del Nord Ovest (+0,69%) e dell’Italia (+0,62%).

Quanto ai settori economici, rispetto al 2023, nel 2024 si registrano tassi positivi di crescita per il settore delle Costruzioni (+1,67%) e per quello dei Servizi (+2,02%), mentre continuano ad essere contraddistinti dal segno meno i tassi di crescita riferiti ad Agricoltura (-1,02%), Commercio (-1,09%) e Industria (-1,05%).

Infine, una lettura dei dati suddivisi per forma giuridica, evidenzia una crescita delle società di capitale che a fine 2024 risultano essere 175 in più di quelle di fine 2023: aumento che si traduce, in termini di tasso di crescita, in un + 4,09%. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta positivo anche per le imprese individuali che rappresentano il 60% del totale delle imprese registrate in provincia di Imperia: +37 unità rispetto al 2023 il che si traduce, in termini di tasso di crescita, in un +0,25%. Negativi, invece, i saldi delle società di persone e delle altre forme che, nel 2024, sono diminuite rispettivamente di 28 e 6 unità, decrementi a cui corrispondono tassi di crescita caratterizzati dal segno meno pari, rispettivamente, al -0,53% e al -1,35%.



(in basso il dato imprese registrate, iscrizioni, cessazioni e saldi annuali per Comune)