Bordighera, manutenzione straordinaria: lavori nel cimitero di Sasso (Foto)

Sopralluogo al cantiere nel cimitero di Sasso. Ieri il sindaco Vittorio Ingenito si è recato nel campo santo della frazione di Bordighera per verificare l'andamento dei lavori.

L'intervento è stato finanziato con risorse comunali. "Investimenti nelle nostre frazioni" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Svolto un sopralluogo presso il cantiere in corso nella nuova ala del cimitero di Sasso per sanare alcune problematiche di fessurazioni e cedimenti nella pavimentazione".

Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno in seguito anche i cimiteri di Arziglia e Borghetto San Nicolò. "I lavori, finanziati per 175.000 euro con risorse comunali, fanno parte del piano di manutenzione straordinaria che, in lotti successivi, interessa anche i cimiteri di Arziglia e Borghetto" - fa sapere il primo cittadino.