Tra venerdì prossimo e il 30 marzo la città di Bordighera presente a tre fiere del turismo, in Italia e all’estero

Tra venerdì prossimo e il 30 marzo Bordighera sarà presente a tre fiere del turismo, in Italia e all’estero, per promuovere il territorio come destinazione esperienziale di primo piano e per sostenere lo sviluppo della Città e del suo tessuto economico, secondo le linee guida del Piano Strategico 2021 – 2030.

Primo appuntamento è il Salon du Randonneur, a Lione dal 21 al 23 marzo, giunto alla sua diciassettesima edizione e rivolto al grande pubblico degli appassionati d’escursionismo in ogni sua forma, con una panoramica davvero completa. La città delle palme, che come da Piano Strategico del Turismo punta anche sull’outdoor per uno sviluppo destagionalizzato, partecipa presentando tra l’altro il bike park di Montenero, i sentieri che dal centro città portano verso la collina, gli itinerari culturali alla scoperta di Monet e delle ville Belle Epoque e l’evento Bordighera Outdoor Experience.

Il calendario prevede poi Discover Italy di Sestri Levante (27 e 28 marzo), workshop riservato ai soli operatori con buyer selezionati da tutto il mondo, in particolare Europa, America, Medio Oriente e Penisola Arabica. Nel 2025 il focus di questa prestigiosa due giorni, dedicata esclusivamente all’incoming, si concentrerà su turismo culturale, enogastronomico e attivo per far conoscere e promuovere le migliori opportunità di viaggio e di soggiorno. Bordighera interviene per il quarto anno consecutivo, con la propria offerta di esperienze culturali, outdoor e food&wine.

Infine, dal 28 al 30 marzo, la città delle palme sarà a Nizza, nella centrale piazza Massena, con un desk al Salone ID Week-End, nell’ambito dello spazio che la Camera di Commercio di Nizza dedica all’Italia, alle sue destinazioni, alla sua cultura e ai suoi sapori. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto “10 Comuni”, ha valore strategico poiché si rivolge al grande pubblico dei residenti e degli ospiti della Costa Azzurra, mercato di riferimento naturale per prossimità geografica.

“Partecipare a tre fiere in un periodo di tempo così breve comporta un notevole sforzo organizzativo, per cui ringraziamo l’Ufficio Turismo. L’impegno con cui lavoriamo per lo sviluppo e la promozione di Bordighera si concretizza anche nell’essere presenti a questi appuntamenti, che sono coerenti con il percorso che abbiamo intrapreso con il Piano Strategico 2021 – 2023: non a caso il calendario, che quest’anno ci ha già visto a BIT Milano e a F.RE.E. Monaco di Baviera, viene definito insieme al nostro Destination Manager.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito.