Perinaldo, domenica l'inaugurazione del ciclo di conferenze dell’Anno Cassiniano

L’astronauta e componete Esa Franco Malerba e la storica della Scienza Ivana Gambaro inaugurano il ciclo di conferenze dell’Anno Cassiniano a Perinaldo domenica 23 marzo ore 16.00.

“Sono onorato di avere il compito di inaugurare la stagione cassiniana a Perinaldo con la dott.sa Ivana Gambaro per l’importante 400esimo Anniversario della nascita dell’ecclettico astronomo”, dice Franco Malerba.

Il 20 marzo apertura straordinaria della chiesa della Visitazione alle ore 12.00 per il passaggio del sole sulla Meridiana.

Sotto l’egida del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Gian Domenico Cassini 2025 nel IV centenario della nascita approvato dal Ministero della Cultura, che ha varato anche l’emissione dei francobolli celebrativi della nascita di Giovanni Domenico Cassini l’8 giugno 2025, si apre il ciclo degli eventi culturali.

L’inaugurazione è stata affidata all’Astronauta e componente dell’Esa Ing. Franco Malerba che relazionerà su: “Il ritorno alla Luna per restare per abitare” e alla storica della Scienza dott.sa Ivana Gambaro, Università di Genova che terrà la prolusione su: ” Misurare la terra, misurare i Cieli: G. D. Cassini da Bologna all’Observatoire Royal di Parigi.” La conferenza ad ingresso libero è stata organizzata per domenica 23 marzo ore 16.00 nella sala consigliare del Comune di Perinaldo in piazza mons. Rossi 1.

Apriranno la conferenza il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi e l’assessore Ing. Alberto Passerone.

“La presenza dell’astronauta Malerba, amico di Perinaldo e della prof.ssa Ivana Gambaro rende prestigiosa l’inaugurazione della serie di conferenze che porteranno a Perinaldo e a Sanremo grandi personaggi del mondo della scienza. Renderanno omaggio alla personalità seicentesca le cui scoperte segnarono pagine importanti dell’evoluzione scientifica moderna, onorando anche la sua terra natale. “Afferma il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi

Franco Malerba Militare, astronauta e uomo politico italiano (n. Busalla, Genova, 1946). Laureato in ingegneria elettronica e in fisica, ha poi lavorato in diversi ruoli nella ricerca e nell'industria di alta tecnologia, tra le sue esperienze più significative si ricordano le ricerche al Laboratorio di biofisica del CNR a Camogli e il lavoro di ingegnere con l'ESA e con la NASA. È stato Ufficiale di Marina di Complemento e il primo astronauta italiano, ha volato nello spazio con lo shuttle Atlantis nel 1992. Nel 1994 è stato eletto deputato al Parlamento europeo per il Partito Popolare Europeo ed è stato più volte relatore sui programmi per la ricerca, l'innovazione e le infrastrutture tecnologiche. Malerba è un membro fondatore della Società Spaziale Italiana (SSI).

Ivana Gambaro è Professore Associato abilitato di Didattica e Storia della Fisica. I suoi interessi di ricerca sono orientati alla storia della fisica e dell’astronomia del Seicento, alla pubblicistica scientifica italiana dell’Ottocento, alla storia della fisica del XX secolo e alla filosofia della scienza.

Il 20 marzo, in occasione del giorno dell'equinozio di Primavera, verrà aperta al Pubblico, a cura dell'Osservatorio Comunale G.D. Cassini in Perinaldo, la chiesa di N.S. della Visitazione, per osservare il passaggio del sole al MEZZOGIORNO LOCALE, cioè alle ore ~12:36 sulla grande MERIDIANA, simile, in scala 1:3, a quella progettata dal grande G.D. Cassini per S. Petronio in Bologna. La chiesa sarà aperta dalle ore 12, e la visita è gratuita.