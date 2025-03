Sanremo, plogging e progetti ambientali, Amaie Energia incontra Giovanni Manuguerra e Gustavo Ottolenghi

In Amaie Energia il Presidente Sergio Tommasini, il DG Luca Pesce e il Responsabile Tecnico del settore ambiente Gianni Punzo, hanno incontrato Gustavo Ottolenghi, classe 1932, Cittadino Benemerito di Sanremo e Cavaliere Ufficiale della Repubblica, e Giovanni Manuguerra, cultore e narratore del mare, consigliere nazionale della ‘Sta Italia’ e Console del Mare di Sanremo, per parlare di progetti ambientali.

In particolare si è parlato di una maggiore collaborazione per le iniziative di plogging. Pratica sportiva che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti che incontri lungo il percorso. Chi fa plogging approfitta del tempo dedicato all'allenamento per compiere un'azione positiva per il pianeta, ripulendolo da bottiglie di plastica, lattine, mozziconi di sigaretta e da altri rifiuti.

Inoltre, per agevolare la raccolta di reti da pesca usate e oli esausti in ambito portuale, si programmerà una visita mensile degli operatori di Amaie Energia in modo da evitare che questi materiali vengano dispersi in porto o addirittura in mare.

Una collaborazione virtuosa per preservare il nostro territorio.