Sanremo: 'Walk of Fame' della Milano-Sanremo e 'Corso Fiorito', il commento del Polo Civico matuziano

“Seguo con molto interesse l'attività Amministrativa della città e noto quella dell'assessore Sindoni che, con molta caparbietà, cerca fare il possibile sul piano turistico”.

Sono le parole di Roberto Danieli, ex candidato a sindaco del Polo Civico matuziano, che interviene sull’idea della ‘Walk of fame’ della Milano-Sanremo. “L'idea di copiare i vincitori del Festival è buona – prosegue Danieli - ma dell'esperienza ogni tanto bisognerebbe farne uso. Quella di via Matteotti, infatti, presenta gran parte delle targhe sporche o con macchie varie. Invito l'avvocato Sindoni a pensare di fare un museo, magari così la gente va anche a vedersi i vincitori del Festival con delle fotografie ma anche con delle statue sia per i cantanti che per i ciclisti, con biciclette, cappellini, maglie ed altro”.

“Sicuro che l'avvocato Sindoni terra conto di questa mia piccola richiesta – termina Danieli - colgo l'occasione per un piccolo commento sui quattro giorni dei carri fioriti. C'è stata gente come sempre, ma bisogna vedere il livello. 250 pullman così parlano di ‘toccata e fuga’ e spero che, il prossimo anno, si possa vedere qualche carro e banda in più, magari aumentando la spesa. Il top sarebbe tornare in via Roma e via Nino Bixio”.