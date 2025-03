L'istituto comprensivo Bordighera celebra la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera (Foto)

L'istituto comprensivo Bordighera celebra la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari e dei Lions ieri, il 17 marzo, i bambini delle classi quinte hanno ricordato la ricorrenza.

"Grande entusiasmo e partecipazione per la Festa della Bandiera e dell'Unità d'Italia" - fa sapere l'istituto comprensivo Bordighera - "L'evento, promosso dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi, ha offerto ai giovani studenti un'occasione speciale per riflettere sui valori fondanti della nostra nazione. La mattinata è stata ricca di momenti significativi con interventi di rappresentanti delle forze dell'ordine e del comune di Bordighera".

"Al centro della celebrazione, il Tricolore, simbolo di unità e appartenenza nazionale, accompagnato dalle note dell'Inno di Mameli, cantato con passione dai bambini" - sottolinea l'istituto comprensivo Bordighera - "L'evento ha rappresentato un'importante occasione educativa per i giovani studenti, che hanno potuto approfondire la conoscenza della storia e dei valori della nostra Repubblica, rafforzando il loro senso di cittadinanza".

La dirigente scolastica, la dottoressa Tiziana Montemarani, si è dimostrata soddisfatta dell’impegno dei bambini e degli insegnanti per la realizzazione dell’evento e ha ringraziato sentitamente "il Lions Club Bordighera Otto Luoghi per la fattiva collaborazione con la scuola, le forze dell’ordine, per l’intervento improntato a rafforzare il senso di appartenenza alla nostra nazione e i rappresentanti dell'amministrazione comunale per il supporto che forniscono all'istituto comprensivo Bordighera".