Sport e turismo: Sanremo accende i riflettori sulla Milano-Sanremo 2025

Sanremo si appresta a vivere un evento sportivo di grande rilievo con l'arrivo della 116a edizione della Milano-Sanremo e della prima edizione della Milano-Sanremo Women, entrambe previste per il 22 marzo 2025. La città, da sempre legata al mondo dello sport e del turismo, si conferma ancora una volta capitale dello spettacolo ciclistico internazionale.

L'amministrazione comunale ha ufficializzato l'affidamento della gestione delle fasi conclusive delle due competizioni alla società RCS Sport S.p.A., con un investimento complessivo di 113.000 euro. Tale somma comprende 110.000 euro per l'organizzazione e 3.000 euro per oneri logistici accessori.

"La Classicissima di Primavera" rappresenta una delle corse ciclistiche più prestigiose e attese nel panorama internazionale e quest'anno, per la prima volta, si affianca una competizione femminile.

I fondi sono stati così ripartiti:

110.000 euro per l'organizzazione a cura di RCS Sport S.p.A.

2.960 euro per ulteriori spese di gestione

40 euro per la tassa di gara