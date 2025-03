Sanremo: scontro tra due autocarri questa mattina in strada San Pietro, nessun ferito ma gravi rallentamenti (Foto)

Incidente stradale stamattina in strada San Pietro a Sanremo. Due autocarri si sono scontrati, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

I due veicoli sono rimasti bloccati a lungo sulla strada ed il flusso veicolare ha subito dei rallentamenti per consentire alla Polizia Locale di procedere ai rilievi.

E' stato necessario far intervenire un carro attrezzi per liberare la carreggiata e pulire la strada dai liquidi persi dai mezzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo ingenti danni.