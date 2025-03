Calcio: Promozione, il Ventimiglia sempre più vicino ai play-out

In una gara fondamentale per il Ventimiglia per sperare di salvarsi evitando i play-out, i frontalieri falliscono l'opportunità mancando contro il New Bragno, anche loro invischiati in questa situazione, di fare il risultato pieno per rialzarsi in classifica rompendo di fatto una lunga serie di sconfitte che purtroppo, anche dopo questo incontro non ha ancora termine. I granata, pur passati in vantaggio per primi, venivano immediatamente raggiunti e superati a fine primo tempo. Nella ripresa, quando ci si attendeva una reazione significativa, si evidenziava la mancanza di convinzione per raggiungere il risultato prefissato determinante in incontri determinanti. Molto ha influito la delicata posizione in classifica che in una compagine giovane come il Ventimiglia ha nuociuto a livello psicologico limitando l'intenzione di fare il risultato. Al 19' una punizione di Bastita, scaldava i guantoni di Ghizzardi, che nulla poteva al 25' quando Gambacorta, libero dalla marcatura lo infilava centrando l'angolino basso. La gioia nei locali durava solo 2', poichè gli ospiti pareggiavano con Monni, il quale, si trovava libero di calciare in piena area colpendo l'interno del palo e insaccando. Al 42' un intervento in area di Ierace su Rizzo, veniva punito dall'arbitro col calcio di rigore che Monni trasformava.



Nella ripresa, all'11', Aretuso colpiva l'esterno della rete; la risposta, al 22' con Favara che su punizione impegnava Haderbache che respingeva a fil di palo. Al 27', i nero. verdi, mettevano al sicuro il risultato andando ancora in rete grazie a una azione sulla sinistra di Tubino che metteva in mezzo dove il nuovo entrato , Romano non aveva difficoltà ad insaccare.IL Ventimiglia, con più forze fresche in attacco pur pressando l'area ospite, non riusciva a rendersi pericoloso e solo nel finale di gara, al 45', riduceva le distanze su rigore con Sparma per fallo sullo stesso giocatore. I frontalieri, attualmente quintultimi, sono attesi da due trasferte molto impegnative nelle quali occorrerà una maggiore convinzione per provare a fare i punti che servono poichè, a 5 giornate dal termine c'è ancora tempo per potere recuperare. Occorre però crederci e non solo a parole.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Aretuso, Berruti, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea, Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Giglio, Bacigaluppi, Madaffari, Addiego.

NEW BRAGNO: Ghizzardi, Vasiunin, Esposito, Morielli, Favara, Turco, Palumbo, Tubino, Gamba, Rizzo, Monni. Allenatore: Ferraro. Sono subentrati:Osman, Kuci, Cavallone. Romano.



Arbitro: Igor Nicola Viviani (Sez. di Genova). Assistenti: Andrea Dellerba e Fabio Fioriello (entrambi della Sez.di Imperia).