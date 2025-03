Gemellaggio tra l'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e la città di Seinäjoki in Finlandia (foto)

Un legame speciale e ricco di emozioni sta prendendo forma tra l'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e la città di Seinäjoki, in Finlandia. Questo gemellaggio scolastico ha dato vita a uno scambio culturale straordinario, che ha visto coinvolti studenti, insegnanti e famiglie, creando un ponte di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Finlandia.

Il progetto, che ha avuto inizio lo scorso anno, ha dato ai ragazzi delle due comunità l'opportunità di scoprire le rispettive tradizioni, valori e modi di vita. Gli studenti dell'Istituto Sanremo Ponente hanno avuto l'opportunità di visitare Seinäjoki, immergendosi nella cultura finlandese.

L'incontro tra scuole è stato ricco di attività che hanno abbracciato l'arte, la musica, la lingua e la gastronomia. I ragazzi hanno partecipato a laboratori. La lingua è stata un aspetto centrale di questo gemellaggio: sebbene le due lingue siano molto diverse, l'inglese è stato il ponte che ha permesso agli studenti di comunicare, scambiarsi esperienze e amicizie. Gli studenti italiani, ad esempio, hanno imparato alcune parole in finlandese, mentre quelli finlandesi hanno provato a parlare italiano, facendo emergere un senso di reciproco rispetto e curiosità.

Questo scambio ha arricchito immensamente i ragazzi, sia dal punto di vista culturale che umano. Vedere gli studenti interagire confrontarsi, imparare e, soprattutto, costruire legami di amicizia, è stato un vero e proprio dono. Il gemellaggio ci ha insegnato che, pur essendo diverse, le nostre culture possono incontrarsi e arricchirsi a vicenda.

Anche i docenti coinvolti hanno sottolineato l'importanza di questo tipo di iniziative, che permettono non solo di approfondire conoscenze scolastiche, ma anche di crescere come persone, sviluppando un'apertura mentale che dura una vita. Questo progetto ha mostrato quanto sia fondamentale per i giovani apprendere dalla diversità, abbattere barriere culturali e, soprattutto, imparare a lavorare insieme per un obiettivo comune.

Oltre alle attività didattiche, il gemellaggio ha offerto anche momenti di svago, come le escursioni alla scoperta dei paesaggi naturali e esperienze tipiche finlandesi come la sauna e il bagno nel lago ghiacciato. Questi momenti di condivisione hanno consolidato la connessione tra gli studenti, creando ricordi indimenticabili.

Il gemellaggio tra l'Istituto Sanremo Ponente e Seinäjoki rappresenta una bellissima opportunità di crescita per i ragazzi, che hanno avuto la possibilità di esplorare il mondo attraverso un'esperienza educativa e affettiva unica. Un legame che, senza dubbio, continuerà a fiorire, alimentato dalla curiosità, dall'amicizia e dalla voglia di imparare dai diversi angoli del mondo.

In futuro, entrambi i Paesi sperano di poter continuare a scambiarsi esperienze, magari con nuove visite, progetti condivisi e, perché no, nuove tradizioni che possano unire ancora di più le due comunità. Per ora, rimane la consapevolezza che, grazie a iniziative come queste, le distanze geografiche si riducono e i cuori delle persone si avvicinano.