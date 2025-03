Santo Stefano al Mare, iniziati i lavori per la riqualificazione del campetto da calcio in via Ponte Romano.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campetto da calcio in via Ponte Romano. La prima fase, in corso d’opera, riguarda il consolidamento dei muri perimetrali ed il rifacimento di tutti gli intonaci, delle recinzioni degli accessi e dei percorsi, lo smontaggio del vecchio tappeto/moquette e la riqualificazione degli spazi pertinenziali.

La seconda riguarderà la stesura del nuovo manto di gioco in erba sintetica antitrauma, per attività sportive multidisciplinari. Il progetto è stato realizzato dagli uffici comunali ed i lavori saranno eseguiti dalla ditta Mantoflex Srl di Rosignano Solvay.

“Un intervento importante - commenta il vicesindaco Donato Piccirilli - per un investimento complessivo di 96 mila euro, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità. Uno spazio sicuro e moderno dove i giovani possono praticare sport in sicurezza. Dopo la realizzazione della palestra all’aperto, la riqualificazione del campetto da calcio è un ulteriore passo per costruire un polo sportivo nel nostro borgo, al fine di migliorare la qualità di vita, creare un luogo di aggregazione sociale e promuovere uno stile di vita salutare".