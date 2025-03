CAL Liguria, eletti il Presidente e il Vice: Pierangelo Olivieri (Provincia Savona) e Guglielmo Caversazio (Comune Santa Margherita Ligure)

"Sono onorato di assumere questo incarico, consapevole della responsabilità e dell’importanza del CAL nel rafforzare il dialogo tra i territori e la Regione – dichiara il neo-riconfermato Presidente del CAL Pierangelo Olivieri – La nostra missione sarà quella di dare ancora più voce alle Autonomie locali, consolidando il nostro ruolo nelle decisioni che plasmano il futuro della Liguria. Non dobbiamo limitarci a esprimere pareri su atti regionali già formulati, ma dobbiamo diventare un soggetto attivo e propositivo nel formulare soluzioni normative nuove, capaci di rispondere ai bisogni del territorio – prosegue Olivieri – Il CAL può e deve essere il motore di politiche che nascono dal basso, coinvolgendo direttamente i Sindaci e gli Amministratori locali, un’Istituzione amministrativa e non politica, il cui obiettivo è garantire rappresentanza, ascolto e risposte concrete ai nostri territori. Vogliamo che ogni Comune, dal più grande al più piccolo, trovi nel CAL un alleato solido e presente, affinché nessuna comunità resti ai margini e tutte possano contribuire attivamente al futuro della nostra regione”, conclude.

“E’ un onore ricevere la fiducia dei colleghi per la vicepresidenza di questo importante Organo, e li ringrazio – dice il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio – per me rappresenta una prima esperienza ma anche un’opportunità importante per mettermi a disposizione dei colleghi e far valere la posizione del sistema delle Autonomie Locali all’interno di questo Organo di rilevanza costituzionale”.

“In Liguria, applicando un dettato costituzionale che conferisce un ruolo agli Enti locali, la legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali è un dato significativamente importante perché permette di collegare meglio l’attività legislativa della Regione, e quindi dei suoi provvedimenti e delle sue proposte di legge, con il parere obbligatorio del CAL – commenta il Vicepresidente nazionale di Anci e di UPI (Unione Province d’Italia) Claudio Scajola – Sono lieto che in questa nuova legislatura che apre la Regione Liguria, siamo riusciti in maniera unanime ad accordarci sull’elezione degli Organi. E’ senza dubbio un buon inizio, per dare pareri giusti, che valutino sempre l’importanza che i Comuni e le Province hanno nel rapporto con la gestione del territorio, insieme alla Regione Liguria”.

Il CAL

Il Consiglio delle Autonomie Locali è l’Organo, previsto dalla Costituzione, di consultazione e di confronto tra la Regione e le Autonomie locali, che esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali, e che esprime pareri e osservazioni su progetti di legge e atti di programmazione generale. Il CAL rimane in carica quanto l’Assemblea Legislativa e si insedia entro 120 giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea Legislativa. Anci Liguria ne cura la segreteria tecnica. Segretario generale del CAL è Pierluigi Vinai, Direttore di Anci Liguria.

https://www.cal.liguria.it/

Composizione

L’Organo è composto da 30 Consiglieri: 16 eletti tra i Sindaci e i Presidenti di Consigli comunali liguri nel corso delle Assemblee provinciali (3 savonesi, 3 spezzini, 7 genovesi e 3 imperiesi), e 14 di diritto, che sono i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali dei 4 Comuni capoluogo, i Presidenti delle 3 Province, il Sindaco della Città metropolitana di Genova, il Presidente di Anci Liguria e il delegato Anci Liguria per le Province liguri. Tutti i nomi nell’allegato in basso.