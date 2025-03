LAGO: arredi dal design senza tempo che uniscono estetica, modularità e innovazione

Fondata su una solida tradizione artigianale e guidata da una visione contemporanea, l’azienda ha fatto della modularità, della ricerca estetica e dell’innovazione i suoi tratti distintivi.

Oggi, grazie a un approccio progettuale che unisce creatività e funzionalità, LAGO dà forma a collezioni d’arredo dal carattere essenziale e raffinato, capaci di inserirsi con naturalezza in ogni contesto. Che si tratti di ambienti domestici, spazi commerciali, negozi o hotel, ogni prodotto è concepito per valorizzare l’architettura circostante, creando armonia tra design e quotidianità.

Un percorso fra tradizione e crescita internazionale

Le radici di LAGO affondano nella tradizione artigianale del XIX secolo, quando vennero realizzati i primi arredi in legno. Nel tempo, il brand ha saputo trasformare e reinterpretare questo prezioso patrimonio, coniugando il saper fare artigianale con un linguaggio stilistico in continua evoluzione.

Un passaggio fondamentale avviene nel 2006 con l’ingresso della quarta generazione, che imprime una nuova direzione all’azienda, avviando un’importante espansione sui mercati internazionali.

Parallelamente alla crescita produttiva e commerciale, LAGO ha introdotto una modalità di comunicazione innovativa e distintiva, fortemente orientata al digitale. Sotto la guida di Daniele Lago, il brand ha posto la cultura al centro della propria visione, delineando un modello di sviluppo dinamico, capace di dialogare con un pubblico globale.

Oggi, l’azienda può contare su un team di manager altamente qualificati e oltre 200 collaboratori. Con una presenza consolidata in più di 20 Paesi e una rete di oltre 500 punti vendita selezionati – tra store monomarca e progetti dedicati al settore dell’hospitality e degli spazi commerciali – LAGO continua a espandere il proprio orizzonte, portando il design italiano al di là dei confini nazionali.

Design modulare, qualità senza tempo e attenzione alla sostenibilità

L’approccio progettuale di LAGO si distingue per la capacità di unire modularità ed eleganza, dando vita a soluzioni d’arredo versatili e del tutto personalizzabili. Ogni prodotto è ideato per adattarsi con armonia agli spazi, trasformandosi in un elemento di connessione tra architettura e vissuto quotidiano.

Un esempio? È costituito dalle cucine moderne, espressione di un perfetto equilibrio tra forma e funzione. Disponibili in molteplici configurazioni – da quelle lineari alle soluzioni con isola e penisola – interpretano le esigenze dell’abitare contemporaneo, offrendo soluzioni su misura. L’impiego di materiali pregiati, come il vetro temperato e il rovere, ne esalta la durabilità e il valore estetico, mentre l’innovativo sistema sospeso amplifica la percezione dello spazio, creando ambienti fluidi e leggeri.

Ogni fase della produzione, chiaramente, è guidata da un’attenzione costante alla qualità e alla sostenibilità. LAGO utilizza esclusivamente materiali conformi agli standard più elevati, prediligendo soluzioni eco-compatibili e processi produttivi in grado di ridurre l’impatto ambientale.

Oltre l’estetica: il design come strumento di connessione e trasformazione

Alla base della visione LAGO c’è un concetto di design che supera la pura dimensione estetica per diventare un vero e proprio strumento di trasformazione sociale. Ogni progetto è pensato per creare spazi in cui architettura ed esperienza umana si fondono in un equilibrio armonioso, favorendo benessere e connessione tra le persone.

Accanto alla ricerca stilistica, l’azienda investe continuamente nell’innovazione digitale, sviluppando strumenti che arricchiscono l’interazione con il brand e semplificano il processo di progettazione. Tra questi, il configuratore online consente di esplorare le collezioni in modo interattivo, personalizzando ogni soluzione con estrema facilità.

Con una community in costante crescita e una solida identità fondata su tradizione, innovazione e sostenibilità, LAGO prosegue il suo percorso di evoluzione, portando avanti una visione del design in grado di adattarsi al presente e anticipare il futuro.