Vallecrosia, gabbiano morto sul tetto di un palazzo: vigili del fuoco e polizia locale in azione (Foto)

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale per rimuovere da un tetto di un palazzo un grosso gabbiano morto. E' successo oggi a Vallecrosia.

E' stato necessario l'utilizzo dell'autoscala per poter raggiungere la carcassa dell'animale che risultava pericolante creando, perciò, una situazione di pericolo per i passanti sul marciapiede presente nei pressi dell'incrocio tra via Roma e via Colonnello Aprosio.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza è stata momentaneamente chiusa al traffico un tratto di strada, riaperto subito dopo la conclusione dell'operazione.