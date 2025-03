Sanremo: iniziati gli interventi di ripristino nei tratti danneggiati del marciapiede in via Roma

Hanno preso il via i lavori di ripristino di alcuni tratti del marciapiede di via Roma, lato monte, che risultavano danneggiati dal tempo.

La squadra di pronto intervento del Comune ha sostituito le prime piastrelle, iniziando dall’incrocio con via Ascquasciati, per riportare in sicurezza il passaggio di pedoni e dare così un’immagine di decoro dell’arredo urbano. Ora si proseguirà verso ponente per ristabilire le altre aree meritevoli di intervento.

Ulteriori lavori hanno riguardato nelle ultime ore la sostituzione di una ringhiera pericolante a bordo marciapiede in strada San Martino, il ripristino di una griglia in via Peiranze, la sistemazione di alcune buche e del piastrellato in via Canessa.