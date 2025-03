Mod'Art: Nuova Sede, la Moda si Rinnova, la Passione Rimane!

Mod'Art ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia, trasferendosi dalla storica via dell'Ospedale alla vivace via Belgrano a Imperia. L'8 marzo, un'inaugurazione speciale ha celebrato questo cambiamento, segnando l'inizio di un'era di stile e novità.

Il negozio, già punto di riferimento per l'abbigliamento bambina, bambino, amplia ora la sua offerta con una selezione di capi donna di marchi prestigiosi. La forza di Mod'Art rimangono gli articoli per i più piccoli, l'abbigliamento donna rappresenta un valore aggiunto, un'opportunità per le mamme di trovare il look perfetto per ogni occasione.

"Il negozio - spiega la titolare Cinzia Esposito - è passato a mia figlia, Francesca Insana, che lo gestirà con passione e dedizione, sempre con il mio supporto. Siamo entusiaste dell'accoglienza ricevuta durante l'inaugurazione, è stato un piacere incontrare nuovi clienti e ritrovare i volti familiari che ci hanno accompagnato in questi anni. Brindare insieme a loro è stato il modo migliore per celebrare questo nuovo inizio!".

Mod'Art vi aspetta in via Belgrano, 40 per scoprire le nuove collezioni e lasciarsi conquistare dallo stile unico che da sempre lo contraddistingue.