Festa della Donna: riunione del ‘Tavolo per le Pari Opportunita’ della Provincia di Imperia’

Nella settimana dedicata all’8 marzo ‘Festa della Donna’, si è riunito il ‘Tavolo per le Pari Opportunita’ della Provincia di Imperia’, creato da diverse associazioni di categoria, dai sindacati dei lavoratori, da ordini professionali e associazioni varie. Il tavolo è nato con lo scopo di intraprendere progetti e dedicare eventi volti alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche delle politiche sulle pari opportunita’, spaziando dal lavoro alle politiche dell’inclusione, alternanza vita-lavoro, superamento delle discriminazioni, del gap occupazionale e retributivo che da sempre penalizzano le donne.

L'8 marzo è un'occasione per ribadire l'importanza di un impegno costante e condiviso per costruire un futuro in cui tutte le donne possano realizzare il proprio potenziale e contribuire pienamente alla vita economica e sociale, utile per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide che ancora persistono in materia di parità di genere. In questo contesto, il lavoro assume un ruolo centrale come pilastro per la realizzazione delle pari opportunità.

Per questo il Tavolo provinciale vuole valorizzare l''importanza dell'impegno collettivo da parte di istituzioni, imprese e società civile, il valore dell'accesso al mondo del lavoro e l'indipendenza economica che ne deriva. E' attraverso il lavoro che le donne possono acquisire autonomia e indipendenza economica, esprimere le proprie capacità e competenze, contribuendo al proprio sviluppo personale e professionale, favorire l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Si sono succeduti diversi interventi con partecipazione di esperti di diversi settori. Dopo l'apertura della dott.ssa Erika Martini (presidente provinciale di Impresa Donna Confesercenti) è intervenuto il dott. Stefano Gagino sulle opportunità per le imprese che possono offrire le certificazioni di qualità, di sostenibilità e di parità di genere; a seguire la dott.ssa Paola Taverna di Banca BPER ha presentato i finanziamenti dedicati alle imprese femminili; per la Regione Liguria la consigliera di parità - dott.ssa Laura Amoretti e la presidente del CUG dott.ssa Irene Mercuri- hanno fornito una fotografia dell’attuale situazione di debolezza che riguarda la donna, esortando i partecipanti a collaborare fattivamente.

Il legame e la collaborazione necessaria tra il pubblico e privato è stato trattato dal vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, sottolineando come anche la lotta contro la violenza di genere debba essere fatta tutto l'anno e non solo in occasione della giornata del 25 novembre. Un contributo sostanzioso è giunto dalla task force FIDAPA pari opportunita’ lavoro, dottoressa Beatrice Vanzo e dall'avvocato Paola Viviani presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Tra i sostenitori dell’evento anche l'ASL1 rappresentata dal dott. Francesco Sferrazzo, medico del Dipartimento Prevenzione, intervenuto sulla promozione e salute sui luoghi di lavoro, ribadendo l’importanza fondamentale della prevenzione e degli screening e il dott. Roberto Ravera, che con un le sue parole ha profondamente toccato tutti i partecipanti, e ha ricordato “L’importanza di uscire dai nostri schemi di pensiero e dalla cristallizzazione fondata a volte su stereotipi e pregiudizi e di vivere, seguendo una modalita’ di pensiero più pragmatica, aperta e dinamica”. I saluti finali al termine del tavolo sono giunti dal consigliere di parità Vittorio Toesca.