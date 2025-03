Sanremo: il consigliere comunale Vittorio Toesca ha 'spiegato' il Comune agli studenti dell'Istituto Colombo

Incontro speciale stamane per gli studenti della classe 5AFM dell’Istituto Colombo di Sanremo. È intervenuto in aula, nell’ambito dell’educazione civica, il consigliere comunale, con delega alle pari opportunità, dr. Vittorio Toesca.

Il consigliere ha illustrato, nei particolari, il complesso funzionamento della macchina comunale e in particolare il ruolo e le funzioni dei suoi organi politici: Sindaco, Assessori e consiglieri comunali. Nella seconda parte gli studenti hanno poi simulato una vera e propria campagna elettorale, con due ipotetici candidati sindaco, e successivamente una seduta del consiglio comunale.

Una lezione pratica per cercare di coinvolgere i più giovani nell’impegno civile, sperando che questo possa poi tradursi in un impegno politico futuro di cui c’è certamente bisogno, nell’ottica di un sano ricambio generazionale. L’Istituto ringrazia il dr. Vittorio Toesca per la sua disponibilità.