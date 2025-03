Il primo Summit Cripto della Casa Bianca mette Best Wallet al centro della rivoluzione Web3

Il portafoglio crypto multi-chain Best Wallet ($BEST), con pieno supporto per Bitcoin, ha già raccolto oltre 10 milioni e 800 mila dollari nella sua prevendita. La decisione del Presidente Trump, di inserire alcune criptovalute nella riserva strategica USA, ha portato ad un incremento generale delle maggiori cripto interessate innanzitutto, ma anche di tutti quei token che in un modo o nell’altro sono ad esse legate. Attualmente ad esempio, il token $BEST è disponibile a 0,024225 dollari, ma il prezzo aumenterà tra poche ore, quindi chi vuole investire al miglior prezzo dovrebbe muoversi rapidamente.

L’obiettivo di finanziamento di Best Wallet è quasi raggiunto, e perdere l’occasione di entrare ora potrebbe significare lasciarsi sfuggire un’opportunità simile a quella che avrebbe rappresentato un MetaMask migliorato ai suoi esordi.

Inoltre, chi sceglie di comprare e mettere in staking $BEST oggi può ottenere un rendimento del 147% in annuo. I premi dello staking si regolano dinamicamente in base al flusso di depositi nel contratto smart dedicato.

Sicurezza e custodia: il futuro delle crypto wallet è nelle mani degli utenti

Dopo il recente hackeraggio da 1,5 miliardi di dollari su Bybit, il più grande nella storia delle criptovalute, la necessità di una sicurezza più solida e di una regolamentazione più chiara è diventata evidente. Le soluzioni non-custodial come Best Wallet sono parte della risposta, consentendo agli utenti di mantenere il pieno controllo dei propri asset digitali, senza dover dipendere da exchange centralizzati.

Si spera anche che vengano delineate nuove normative per la protezione degli investitori e delle aziende, oltre a iniziative educative per guidare in sicurezza milioni di americani che ancora non hanno investito nel settore per timori legati alla sicurezza, alle frodi e alla volatilità.

Al centro della nuova era delle criptovalute, sostenuta dall’amministrazione Trump, ci sono proprio wallet non-custodial come Best Wallet, che consentono agli investitori retail di gestire autonomamente i propri asset. Mentre tra le criptovalute indicate oltre a Bitcoin figurano anche Ethereum , Cardano, Solana e XRP.

Best Wallet: innovazione e funzionalità uniche nel panorama Web3

Best Wallet si distingue dai competitor grazie alla sua funzionalità multi-chain avanzata, che lo rende pronto per il futuro, e a caratteristiche esclusive come la sezione Upcoming Tokens, dove gli utenti possono acquistare nuovi token prima che vengano lanciati sul mercato. Oltre a questo, Best Wallet sta espandendo le proprie funzionalità per integrare all’interno dell’app altre applicazioni Web3, tra cui piattaforme di betting e gaming sempre più popolari.

Il canale YouTube Crypto Gains ha previsto che la prevendita di Best Wallet potrebbe offrire rendimenti di 10x, un dato che ha acceso l’interesse degli investitori.

La riserva strategica di criptovalute e la rivoluzione nei pagamenti

Best Wallet è già al lavoro su una carta di pagamento, ma con un’apertura più ampia del settore bancario e normativo alle criptovalute, le prospettive potrebbero diventare ancora più ambiziose. Se il governo faciliterà l’ottenimento di licenze per i pagamenti da parte delle aziende crypto, potrebbero nascere nuove opportunità per servizi finanziari più accessibili ed efficienti. In questo scenario, Best Wallet sarebbe uno dei principali beneficiari della nuova regolamentazione.

Upgrade di sicurezza e supporto per Bitcoin: Best Wallet alza il livello

Best Wallet ha recentemente rilasciato un aggiornamento (Versione 2.5.1) che introduce pieno supporto per Bitcoin e funzionalità multi-chain avanzate. L’aggiornamento ha anche portato la sicurezza a livello istituzionale, grazie all’integrazione con Fireblocks e alla tecnologia di Multi-Party Computation (MPC), che protegge le chiavi private senza complicazioni per l’utente.

Fireblocks è un leader del settore: la sua tecnologia ha gestito 7 trilioni di dollari in transazioni e facilitato la creazione di 250 milioni di wallet.

Best Wallet ora supporta non solo Bitcoin, ma anche altre blockchain emergenti come Solana, Base e Tron, che verranno integrate nelle prossime fasi di sviluppo.

Velocità, efficienza e costi ridotti: Best Wallet ridefinisce gli standard

In meno di un anno, Best Wallet ha conquistato oltre 500.000 utenti, costruendo una solida reputazione come wallet affidabile, sicuro e innovativo.

La qualità di un portafoglio crypto si misura sulla base della velocità e dei costi delle transazioni. Best Wallet eccelle su entrambi i fronti, grazie alle sue capacità multi-chain e alle commissioni ridotte.

Inoltre, i possessori di $BEST possono beneficiare di costi di transazione ancora più bassi. Best Wallet è compatibile con oltre 200 protocolli decentralizzati e 20 bridge cross-chain, offrendo agli utenti massima flessibilità e convenienza.

Anche il processo di on-ramping è tra i più efficienti del settore, consentendo di convertire più di 100 valute fiat in crypto con le migliori tariffe di cambio e le commissioni più basse disponibili.

Trading strategico con ‘Upcoming Tokens’: ecco come acquistare $BEST

Una delle funzioni più apprezzate di Best Wallet è la Upcoming Tokens, che aiuta gli utenti a scoprire progetti crypto con alto potenziale prima che esplodano nel mercato.

Ad esempio, chi ha investito in Pepe Unchained ($PEPU) e Catslap ($SLAP) ha ottenuto rispettivamente rendimenti superiori al 700% e 7.000%.

Anche Solaxy ($SOLX), un Layer-2 su Solana, è stato segnalato nella sezione Upcoming Tokens e ha raccolto oltre 24 milioni di dollari in meno di due mesi.

Per partecipare alla prevendita di Best Wallet, basta collegare il proprio wallet e acquistare $BEST direttamente dall’app o utilizzando altre criptovalute come ETH o USDT o collegarsi al sito ufficiale.

Scarica Best Wallet su Google Play o sull’Apple App Store e unisciti alla community su X, Telegram e Discord per restare aggiornato su nuove campagne e novità esclusive.