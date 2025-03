Festival di Sanremo 2026: in attesa di sapere chi lo organizzerà in comune si sta già lavorando alla situazione viaria

Il Festival di Sanremo è appena terminato ma in Comune si sta già lavorando alla prossima edizione, almeno sul piano viario. Nei giorni scorsi la Municipale e gli uffici preposti di palazzo Bellevue si sono incontrati per trovare possibili soluzioni per il Festival del prossimo anno. Le diverse lamentele ed i tanti problemi registrati quest’anno, portano ad una lunga riflessione sul comportamento del prossimo anno.

Le prime idee messe sul tavolo riguardano la possibilità di cambiare il senso di marcia a corso Trento Trieste ed utilizzare pure la pista ciclabile per il traffico veicolare. Il tutto per garantire maggiore scorrevolezza al traffico, pesantemente penalizzato dalle chiusure di piazza Colombo e strade limitrofe, ma anche dalla massiccia presenza di auto nella settimana festivaliera.

Dalla prima di una lunga serie di riunioni non è emersa la possibilità di chiudere via Roma, come già evidenziato nelle settimane scorse dal Sindaco Mager e dall’Assessore Sindoni. Non sarà certo facile organizzare la città in modo da alleviare al massimo i disagi, tenuto anche conto dei cantieri che potranno partire a breve, uno su tutti quello del restyling del porto vecchio.

In attesa di conoscere chi organizzerà il Festival 2026 dal Comune si sta già lavorando alla prossima kermesse canora, per evitare i disagi patiti quest’anno.