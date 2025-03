Il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto in Italia per discutere il futuro della Politica di Coesione con autorità nazionali, regionali e locali

Il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, sarà in visita ufficiale in Italia oggi e domani per confrontarsi con le autorità nazionali, regionali e locali sull'attuazione della Politica di Coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché sulle prospettive future della Politica di Coesione.

Durante la missione, il Vicepresidente Fitto incontrerà esponenti del governo italiano, tra cui il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti. Al centro dei colloqui ci saranno l’implementazione dei Fondi della Coesione e del PNRR, con un’attenzione particolare ai temi della competitività e dell’emergenza abitativa, le priorità per il futuro budget della UE e il Piano di Azione per l'Industria Automobilistica.

Nel quadro del suo impegno per un dialogo costante con gli attori chiave della Politica di Coesione, il Vicepresidente Fitto incontrerà anche rappresentanti delle istituzioni territoriali. Parteciperà alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (mercoledì 05 marzo ore 18:00) e incontrerà i Sindaci dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani (giovedì, 06 marzo ore 10:00). Le discussioni verteranno sulle possibilità offerte dalla revisione intermedia dei programmi della Politica di Coesione per affrontare nuove priorità, come la competitività e la transizione industriale delle regioni e dei territori locali, oltre che sulla Agenda Urbana della UE.

La visita si concluderà in Emilia-Romagna, dove venerdì 7 marzo, in mattinata, il Vicepresidente Fitto parteciperà a uno Youth Policy Dialogue con gli studenti di un liceo di Vignola (Modena). Il dialogo segue l’iniziativa degli studenti che a Natale gli avevano recapitato una lettera scritta a mano sul valore dell’Unione europea, e sarà un’occasione per approfondire le opportunità offerte dall’UE ai giovani e il loro impatto concreto sui territori. Subito dopo, il Vicepresidente Fitto visiterà a Ravenna il Museo Byron e del Risorgimento di Palazzo Guiccioli.