L'Erbario di Marco Damele: un patrimonio culturale di conoscenza sulla flora spontanea del Ponente Ligure

Il Ponente ligure è noto per la ricchezza botanica che merita di essere esplorata, valorizzata e conservata. Marco Damele, botanico e scrittore di Camporosso, in questi ultimi decenni ha dedicato la sua vita allo studio e alla documentazione della flora spontanea del Ponente ligure. Il suo erbario è una raccolta straordinaria che testimonia la diversità vegetale della regione e offre un'importante risorsa scientifica e educativa.

Ogni esemplare presente nell'erbario è stato raccolto, essiccato e catalogato con estrema cura, seguendo metodi scientifici rigorosi. Questa collezione non solo preserva la conoscenza delle piante autoctone, ma fornisce anche informazioni preziose sugli habitat naturali e le interazioni ecologiche all'interno degli ecosistemi locali. Marco Damele, attraverso il suo erbario e le sue attività educative, sensibilizza la comunità sull'importanza della tutela ambientale. Le visite guidate e i laboratori organizzati da Damele offrono un'opportunità unica per avvicinarsi alla natura e imparare a riconoscere e apprezzare le piante locali.

La sua opera di documentazione e conservazione della flora spontanea è un esempio di come la passione per la natura possa trasformarsi in un progetto di grande valore scientifico e culturale per l’intera comunità.