Riva Ligure approva il primo Piano di Azione per la Sostenibilità: mobilità, energia e ambiente al centro

L’amministrazione comunale di Riva Ligure ha approvato il primo Piano di Azione per la Sostenibilità, un documento programmatico che definisce le migliori pratiche da attuare nel triennio 2025-2027 per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la vivibilità del territorio. Il piano, frutto di un intenso lavoro con gli uffici comunali, fissa obiettivi chiari in materia di mobilità sostenibile, Comunità Energetica Rinnovabile, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione della spesa energetica negli edifici pubblici.

"Questo piano d’azione è soprattutto concreto - sottolinea il sindaco Giorgio Giuffra - Sarebbe stato semplice definirci un Comune ‘green’, un termine che può significare tutto e nulla. Con questo documento, invece, prendiamo un impegno reale nei confronti della nostra comunità, con interventi mirati per migliorare la qualità della vita e, di conseguenza, l’attrattività turistica del nostro territorio. In questi tre anni punteremo molto sullo sviluppo a pettine dei collegamenti interni con la pista ciclopedonale principale, attivazione di servizi di bike sharing, piantumazione di 60 nuovi alberi. Abbiamo avuto un occhio di riguardo per le categorie più fragili. Infatti, il piano prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire a tutti l’accesso agli edifici pubblici, come il Comune e il museo, oltre a una campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani per promuovere abitudini più sostenibili, sia nella tutela del mare che dell’intero territorio”.

Tra le azioni prioritarie, particolare attenzione è dedicata alle politiche ambientali. "Partiamo da basi solide, come la percentuale di raccolta differenziata, e puntiamo a migliorare ulteriormente i servizi, ad esempio potenziando le isole ecologiche ed il servizio di raccolta e pulizia nei periodi di maggiore afflusso turistico. - sottolinea l’assessore Martina Garibaldi - Investiremo anche in colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ridurremo di oltre il 40% i consumi energetici del palazzo comunale, grazie all’impianto fotovoltaico collocato nel parcheggio di via Mazzini. A questo si aggiungeranno interventi di relamping per la scuola primaria e il municipio. Un altro obiettivo fondamentale sarà l’ottenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per tutti i siti comunali. L’obiettivo è completare il programma entro il 2027, e siamo fiduciosi di riuscirci”.

Il Piano per la Sostenibilità sarà inoltre un elemento chiave per l’ottenimento della Bandiera Blu, che Riva Ligure ottiene ininterrottamente dal 2019. “È un obiettivo alla nostra portata. Come ho ricordato più volte la scorsa estate, l’assegnazione della sesta Bandiera Blu, insieme alle tre Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, ha confermato Riva Ligure come la meta con il mare più pulito di tutto il Ponente ligure. È nostro dovere consolidare i risultati ottenuti fino ad oggi” - conclude il sindaco.