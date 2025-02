Ceriana: fibra ottica a 1 Gb nel paese della Valle Armea, connessi anche Comune e scuola, la soddisfazione del Sindaco

Il piccolo centro di Ceriana, paese della Valle Armea alle spalle di Sanremo, da oggi può contare sulla fibra ottica con una velocità di 1 Gb per navigare in rete. Con l’utilizzo del web per lavoro, svago e quant’altro, poter contare su una velocità importante anche nei paesi dell’entroterra è diventato fondamentale e, da oggi, Ceriana è da considerare uno dei primi luoghi dove poter navigare ad ‘alta velocità’.

Da tempo Open Fiber stava lavorando per cablare il paese ed alcuni residenti hanno approfittato da diversi giorni per potersi allacciare alla fibra ottica. Ma da oggi, finalmente, anche il comune e la scuola (che hanno bisogno di linee dedicate) sono collegate alla velocità di 1 Gb. L’Amministrazione comunale ha scelto come operatore WindTre, il primo ad essersi dimostrato pronto all’installazione.

Il Sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia, ha confermato l’importanza dell’arrivo della fibra ottica per le aziende del paese e per tutti i residenti. Il lavoro di Open Fiber sta proseguendo e, dalla centrale principale, installata nel parcheggio all’ingresso del paese, continuerà a cablare Ceriana con la fibra veloce.