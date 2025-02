Sanremo: sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune e associazioni contro lo spreco alimentare (Foto e Video)

Sottoscritto oggi un protocollo di intesa tra il Comune di Sanremo, l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo - Emporio Solidale e le associazioni di volontariato, per il sostegno delle fasce deboli e contro lo spreco alimentare. A firmare il documento sono stati i rappresentanti di: I Deplasticati, Associazione Centro di Aiuto alla Vita, Fidapa BPW Italy, Inner Wheel Sanremo, Zonta Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Rotary Club Sanremo Hanbury, Rotary Club Sanremo, Club per l'Unesco, Soroptimist Club e Associazione Italiana Donne Medico.

Le finalità del documento:

- Promuovere la raccolta delle eccedenze alimentari attraverso eventi, donazioni e partnership con aziende del territorio.

- Organizzare attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e ad altri enti locali sul tema dello spreco alimentare e della sostenibilità.

- Sviluppare un sistema di distribuzione delle eccedenze alimentari raccolte a favore delle persone in difficoltà, attraverso l’Emporio Solidale e altre strutture caritatevoli.

- Favorire il recupero e il riutilizzo degli alimenti donati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La Rete Solidale coordinerà le attività di raccolta e distribuzione degli alimenti. Le associazioni firmatarie si impegnano a supportare le attività di sensibilizzazione e raccolta attraverso una promozione di campagne pubbliche e sociali contro lo spreco alimentare, una partecipazione attiva a eventi di raccolta di eccedenze e un coinvolgimento dei propri membri in attività di volontariato.

“Dopo l’accordo sottoscritto a novembre con le associazioni di commercianti e artigiani, abbiamo deciso di allargare questo protocollo alle realtà che si occupano di volontariato – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Riunendo più associazioni sarà infatti possibile attuare azioni più forti contro lo spreco alimentare, mettendo in campo progetti volti alla promozione della raccolta e ridistribuzione delle eccedenze. In tale maniera, attraverso eventi, donazioni e partnership con aziende del territorio, si potrà far fronte alle esigenze delle persone più fragili che si rivolgono all’Emporio in cerca di assistenza”.

L'Emporio Solidale, nato 5 anni fa per volere del Comune di Sanremo e dell'Associazione Centro Ascolto Caritas, è un progetto di market sociale di aiuto alle persone e famiglie in difficoltà.