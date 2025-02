Il sanremese Luca Vivaldi premiato miglior direttore di torneo ai Global Poker Awards: ‘Il segreto è la ricerca della perfezione’

Il miglior tournament director del mondo è italiano e si chiama Luca Vivaldi. Le Triton Poker Series strappano un premio grazie al professionista azzurro, sanremese per la precisione, che avevamo segnalato tra i candidati insieme all’altro rappresentante di casa nostra, Federico Brunato, del King’s Resort di Rozvadov. Tuttavia, nonostante la grande soddisfazione per le 3 nomination tra i 4 finalisti delle rispettive categorie, alla fine la casa di gioco fondata da Leon Tsoukernik e condotta magistralmente in questi anni nel poker proprio da Brunato, non è riuscita a strappare nessun premio ai Global Poker Awards. La cerimonia finale si è tenuta presso il PokerGO Studio all'ARIA Resort & Casino di Las Vegas, NV, sabato 22 febbraio, con 37 trofei assegnati nel corso della serata. Lo spettacolo è stato trasmesso in esclusiva su PokerGO.com, con lo studio pieno di membri del settore, giocatori di poker, addetti ai lavori e molti altri.

“Io stavo lavorando per l’evento di Jeju in Corea del Sud e non sono andato a Las Vegas. Sapevo la scaletta delle premiazioni quando ci sarebbe stata la mia categoria, ma PokerGO aveva messo un delay nella trasmissione per cui chi era alla cerimonia mi ha scritto congratulandosi con me e mi hanno spoilerato! Ovviamente sono felicissimo ed è un risultato pazzesco che premia un lavoro nel settore di almeno 20 anni. E il grazie va alla mia squadra, floorman, dealer e addetti ai lavori delle Triton Poker Series perché io sono il frontman ma si vince grazie alla squadra”, il commento di Vivaldi a caldo a Gioconews.it.

