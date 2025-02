Sanremo: serie di problemi al Polo Nord per rifiuti e fermate Rt, una lettrice "Riusciamo a risolverli?"

Una nostra lettrice, L.P., ci ha scritto per esporre una serie di problematiche del quartiere Polo Nord di Sanremo:

“E’ purtroppo un crocevia di passaggio ma sembra invisibile agli amministratori ed alle forze dell’ordine. In prossimità del civico 222 di corso Inglesi la nuova area nettezza urbana comparsa nottetempo ad agosto è ormai luogo di abbandono rifiuti. Lunedì all'alba c'è stata la raccolta della carta, nello stesso giorno al pomeriggio sono ricomparsi cartoni a terra che oggi, martedì, sono già moltiplicati. Questi abbandoni sono costanti e ripetuti tanto che moltiplicano i passaggi dei mezzi e quindi i costi della raccolta, ma nonostante ciò non vengono messe telecamere. Una notte è comparsa in corso Inglesi una fermata della corriera che è un doppione non utilizzato da RT. Infatti quella attiva e funzionante è a pochi passi di distanza in via Galilei”.