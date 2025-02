Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo 2025 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO



VENTIMIGLIA



15.30. Per l’Unitre, lezione di geopolitica tenuta dal professor Memmo. Sede dell’Unitre in Via Sottoconvento



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

IMPERIA

8.00-13.00. ‘Intelligenza artificiale e studio, una convivenza possibile?’: convegno con relatori Mauro Facondo, docente executive e consulente in Comunicazione Digitale, Claudio Giordano, laureando e ricercatore, Andrea Busanelli, vicepresidente nazionale Anaci, Alfredo Bellini, CEO di Buradown Studio. Enrico Lauretti conclude le relazioni e apre il dibattito nella sua veste di filosofo. Evento a cura del Lions Club Imperia la Torre. Aula magna del Polo Universitario



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

20.00. ‘L'Or du Rhin’: concerto dell’Orchestra dell’Opera di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con musiche di Richard Wagner (1813-1883). Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

20.00. ‘Pauvre Bitos! Ou le dîner de têtes’: spettacolo teatrale con Maxime d'Aboville, Adel Djemai, Francis Lombrail, Adrien Melin, Etienne Ménard, Adina Cartianu e Sybille Montagné. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



20.30. Carnevale di Nizza: Corso Carnevalesco illuminato in piazza Massena (più info)





MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì) presentazione del nuovo libro dell’autrice belga Amélie Nothomb ‘L’impossibile ritorno’ (ed. Voland). Dialogo con l’autrice a cura di Marzia Taruffi, Sara Di Vittori e Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura della band del Liceo Cassini diretta da Claudio Iezzi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



IMPERIA

18.00. Per il ciclo ‘Le parole volano’, intervento di Corrado Bologna su ‘Tre scrittori sbocciati sulla terrazza di ponente, Italo Calvino: il mondo, in un unico balcone che s’apre sul vuoto dell’aria’. Teatro Cavour, ingresso libero

20.00. Proiezione film Matrimonio all’italiana (1964) di Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



20.30. L’autrice belga Amélie Nothomb presenta il suo nuovo romanzo ‘L'impossibile ritorno’, edito da Voland. Dialoga con l'autrice la libraia Nadia Schiavini con la collaborazione dei ragazzi del Liceo Linguistico Amoretti di Imperia. Auditorium della Camera di Commercio in via Tommaso Schiva 79, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero



DIANO MARINA



21.00. ‘6 gradi’: spettacolo scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella e interpretato dallo stesso Giobbe Covatta. Teatro del Politeama dienese (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



20.30. Per la Fete du Citron, spettacolo ‘Menton Histoires d’Antan’ con canti e danze de ‘La Capeline di Mentone’. Salle Saint-Exupéry, Rue de la République 8 (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



18.30. ‘Il Mercato dell’Arte: le regole del gioco’: incontro con Simone Facchinetti, Professore associato Storia dell'Arte Moderna Università del Salento Dipartimento di Beni Culturali. Introduzione a cura di Alfredo Pallesi, esperto d'Arte. Evento a cura della Dante Alighieri comitato di Monaco. Auditorium Rainier III, ingresso libero (più info)



NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in piazza Massena (più info)





GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

SANREMO

18.00. ‘Beethoven tra originalità e slancio vitale’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Dmitry Mayboroda al pianoforte. Musiche di Ludwig van Beethoven. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



21.00. ‘Il Vecchio e il Mare’di Ernest Hemingway: spettacolo musical-teatrale con Roberto Alinghieri. Musica di Dimitri Tiomkin (Premio Oscar 1959) eseguita dal vivo dall’Ensemble Hemingway. Teatro Cacour, via Cascione (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

15.30-16.30. Per ‘Incontro con l’Autore’, il prof. Luciano Villa presenta il suo libro ‘Di Pietra e di Sogno’, romanzo a metà tra il thriller, il romanzo storico e il gotico ambientato nel 1812 quando un ufficiale della Gendarmeria imperiale napoleonica giunge a Triora, in un borgo spaventato dalla carestia e dagli inspiegabili rapimenti di bambini. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Stefania Spanò, in arte Anarkikka, presenta il suo libro ‘Non chiamatelo Raptus’ (People) dove esplora la violenza sulle donne e smonta il concetto di ‘raptus’. Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



21.00. Fête du Citron 2025: corso notturno e spettacolo pirotecnico sul lungomare (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



20.00. ‘Chère Insaisissable’: spettacolo musical-teatrale con Sophie Tellier e Djahîz Gil al piano. Théâtre des Muses (più info)

NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



VENERDI’ 28 FEBBRAIO



SANREMO



16.00. Per l’Unitrè, Gianni Manuguerra interviene sul tema ‘L’uomo – Lord Horatio Nelson – Chi comanda il Mare guida la Storia’. Museo Civico a Palazzo Nota



17.00. Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca (ogni venerdì sino al 21 marzo). Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.30. Spettacolo teatrale ‘’E vissero felici e contenti … o quasi’ messo in scena dalla compagnia ‘I matti per gioco’ per la regia di Consuelo Benedetti. Evento a cura dell’Associazione ACEB (10 euro). Centro Polivalente G. Falcone, info e prenotazioni 345 851 7448



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2025: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 2 marzo (più info)

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



20.00. ‘Chère Insaisissable’: spettacolo musical-teatrale con Sophie Tellier e Djahîz Gil al piano. Théâtre des Muses (più info)



20.00. Recital di Christian Zacharias al pianoforte. In programma: Schubert, Haydn, Couperin, Poulenc, Scarlatti. Auditorium Rainier III (più info)



NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



20.30. ‘Telemann Bach’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice. Église Saint-Martin a Saint-Augustin (più info)



20.30. ‘Lou Queernaval’: compie 10 anni il primo carnevale gay in Francia. Place Masséna (più info)





SABATO 1 MARZO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.30-17.00. ‘Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età’: convegno organizzato dalle Associazioni Cuore in Movimento, Spes APS, Effetto Farfalla, Fondazione Riviera dei Fiori con la partecipazione di numerosi relatori. Sala Privata del Casinò (più info)



11.55. Festival della Vela – Campionato West Liguria. Partenza della prima regata nello specchio acqueo davanti alla città (più info)

20.30. ‘Carnival edition’: dinner show cantando e ballando con Master Dbj con premi alle maschere più belle. Villa Nobel, info 0184 501017

IMPERIA



15.00. Speciale Carnevale al MACI con ‘Carnevale con Luzzati’: evento dedicato ai bambini e alle bambine della fascia d’età 8-13 anni incentrato sulla figura di Emanuele Luzzati con laboratorio creativo per realizzare maschere ispirate ai vivaci e colorati personaggi nati dall'immaginazione di Luzzati. MACI di Villa Faravelli, info e prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/carnevale-musei-imperia/



VENTIMIGLIA

21.00. ‘Pirandello Pulp’: commedia metateatrale diretta da Gioele Dix e interpretata da Massimo Dapporto e Fabio Troiano. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti questo link)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

TAGGIA

17.00. Premiazione della 31ª edizione del Premio di Poesia Inedita ‘Ossi di seppia’ organizzato dal Comune di Taggia. Villa Boselli



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la Rassegna teatrale a sostegno del disagio sociale, spettacolo teatrale dal titolo ‘Impressioni di Luce - Storie di Uomini e Donne che rivoluzionarono l'Arte messo in scena dalla Compagnia ‘Teatro x Monet - il Teatro delle Dieci (25 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, info e prenotazioni rotaryimperia@gmail.com



DIANO MARINA



18.00. Apertura del Carnevale con sfilata del carro Sciaratto + alle 19 concerto dei Divina. Piazza del Comune

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia Ramaiolo in scena dal titolo ‘L'unificasion du portu e d'Ineia’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

PIEVE DI TECO



21.00. Federico Sirianni & Merakee presentano il nuovo album ‘La Promessa della Felicità’ con Veronica Perego al contrabbasso e Valeria Quarta, voce e percussioni. Teatro Salvini, info e prenotazioni 370 1025069 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2025: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 2 marzo (più info)

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



20.00. Per la Fete du Citron, spettacolo omaggio a Dalida ‘Comme si j’étais là’. Casino Barrière (più info)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



19.30. ’20.000 Leghe sotto il mare’: spettacolo teatrale con Pauline Tricot, Laurent Natrella, Eric Prat, Nicolas Verdier, Rodolphe Poulain e Mikael Fau. Grimaldi Forum Monaco (più info)



20.00. ‘Chère Insaisissable’: spettacolo musical-teatrale con Sophie Tellier e Djahîz Gil al piano. Théâtre des Muses (più info)

NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)

14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in piazza Massena (più info)



20.30. Carnevale di Nizza: Corso Carnevalesco illuminato in piazza Massena (più info)



22.45. Carnevale 2025: Cremazione del Re e fuochi d’artificio dal Quai des États-Unis, di fronte alla spiaggia dell’Opéra (gratuito, più info)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00-17.30. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)



DOMENICA 2 MARZO

SANREMO

10.55. Festival della Vela – Campionato West Liguria. Partenza della prima regata nello specchio acqueo davanti alla città (più info)



14.30. Festa di Carnevale: festa in maschera per bambini in Corso Salvo d’Acquisto (zona sud-est)

17.00. ‘Un Palco a Palazzo - Gran Galà dell’Operetta con ‘Tornerò e sarò milioni-Evita Peron, la donna, il mito di Isabella Dapinguente con Sabrina Gasparini (voce) e Claudio Ughetti (Fisarmonica). Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150



IMPERIA



14.30. ‘Carnevale di risate al Museo del Clown’: evento speciale per tutta la famiglia con ricerca di indizi, enigmi, giochi e sfide, ispirati al mondo della clownerie + Laboratorio, dove creare la propria maschera personalizzata, utilizzando materiali colorati e decorazioni. Villa Grock (disponibile un servizio navetta con partenza da Piazza Dante), info e prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/carnevale-musei-imperia/

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

14.30. Carnevale dei Bimbi: un pomeriggio di animazione, giochi e allestimenti a tema dedicato alle famiglie. Città alta



OSPEDALETTI



15.30. Pomeriggio di musica in collaborazione con U Descu Spiaretè con degustazione tè e biscotti per tutti. Animazione musicale a cura del duo Beatrice & Serena. La Piccola

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

14.00. ‘Carnevale dei bambini’ con musica, baby dance, dolci, caramelle e tradizionale pentolaccia. Piazza Garibaldi

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2025 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)



MENTON



9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès (più info)



14.30. Fête du Citron: corso dei frutti d’oro sul Lungomare (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ’20.000 Leghe sotto il mare’: spettacolo teatrale con Pauline Tricot, Laurent Natrella, Eric Prat, Nicolas Verdier, Rodolphe Poulain e Mikael Fau. Grimaldi Forum Monaco (più info)



16.30. ‘Chère Insaisissable’: spettacolo musical-teatrale con Sophie Tellier e Djahîz Gil al piano. Théâtre des Muses (più info)

18.00. ‘Tristan et Isolde - Acte II’: concerto lirico diretto dal M° Philippe Jordan in collaborazione con l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo e preludio al ‘Printemps des Arts de Monte-Carlo’. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. Festa di chiusura per il Carnevale di Nizza: intrattenimento musicale e sfilata di una scultura eolica dell'artista olandese Théo Jansen (h 10) + Grande festa di chiusura al Carnival Village (h 11/18) + Sfilata dei pointus con i barcaioli di La Mouette (h 11) + bagno di Carnevale (spiaggia dell’Opéra). I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera (h 11.45) + Discorso e buffet (h 12). La Promenade des Anglais, Plage du Centenaire (più info)



VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00-17.30. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



20.30. Concerto del Jacky Terrasson Trio. La Trinquette Jazz Club, Auditorium Citadelle (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate