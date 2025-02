Riccardo Caboni si riconferma alla guida del Circolo Velico Ventimigliese

In data 23 febbraio 2025, si è svolta l'89esima assemblea dei soci del Circolo Velico Ventimigliese che ha visto una nutrita partecipazione.

"Dopo l'approvazione del bilancio 2024, si è proceduto alle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente che rimarrà in carica per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Michele FInke, Giancarlo Ghirri, Franco Lorenzi, Alberto Pittaluga, Donatella Francescato e Giovanni Manara. Il Presidente Riccardo Caboni è stato confermato.

Non cambiano i revisori con Andrea Albanese e Luciano Lacqua, come anche il collegio dei probiviri, composto da Gianni Viale, Luca Lacqua e Raffaele Anglesio.

Si costruiranno delle commissioni operative aperte a tutti i Soci, al fine di affrontare l'attività sportiva del Circolo Velico che non si ferma mai e le tante iniziative in calendario.

Il tesseramento è aperto, tutti sono invitati a scoprire il mondo della vela, in un ambiente accogliente".