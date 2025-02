L’indirizzo Sistema Moda dell’I.I.S. C. Colombo analizza i look dei protagonisti di Sanremo 2025

L’Istituto 'C. Colombo' di Sanremo ha partecipato attivamente alla settimana del Festival di Sanremo, proponendo incontri, laboratori e uscite didattiche. In particolare, la classe IV Sistema Moda ha ideato e organizzato, per il secondo anno consecutivo, il 'Colombo Fashion in FEST-ival'.

"Nel corso della settimana - spiegano dallIstituto -, le studentesse e gli studenti, coordinati dalle professoresse Sofia Bassan e Tania Laigueglia, hanno analizzato gli outfit dei 29 cantanti in gara, dei presentatori e degli ospiti di Sanremo 2025, considerando i brand e gli stilisti che hanno firmato gli abiti, nonché le tendenze e le strategie di comunicazione e marketing più significative. Non sono mancate attività sul territorio e workshop: le classi dell’indirizzo Sistema Moda hanno potuto apprezzare le vetrine delle più importanti attività commerciali sanremesi di abiti e accessori, dalle quali hanno tratto ispirazione per la realizzazione di bozzetti originali in onore della grande kermesse canora. Un'importante esperienza di didattica orientativa e interdisciplinare, che si inserisce all'interno dell'Offerta formativa di istituto, e che ha permesso di coniugare cultura, territorio, moda e spettacolo".